Maroc: Le GIMAS, invité d'honneur du Salon de la sous-traitance automobile à Tanger

Le 4ème Salon de la sous-traitance automobile se tiendra, du 26 au 28 avril à Tanger Automotive City, sur le thème "Ancrage de la filière automobile par une accélération du développement de la sous-traitance", ont annoncé récemment les organisateurs.

Cette rencontre internationale, où seront exposées les opportunités offertes par le secteur de l'industrie automobile en matière de sous-traitance, devra accueillir cette année pas moins de 280 exposants et plus de 4.000 visiteurs, a fait savoir Tajeddine Bennis, président du collège industrie de l'Association marocaine de l'industrie et la construction automobile (AMICA), qui est à l'origine de cet évènement.

L'objectif de cette plateforme est d'attirer un maximum de sous-traitants pour s'installer autour des équipementiers, en vue de garantir une proximité, une réactivité et une optimisation des coûts de sous-traitance, chose qui est fondamentale dans la filière automobile, a expliqué M. Tajeddine, qui intervenait lors d'une conférence de presse dédiée à la présentation de cet événement.

Il a également souligné que le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS) est l'invité d'honneur de l'édition 2017, rapporte la MAP. Et de préciser qu'au-delà des équipementiers automobiles, ce salon verra la participation cette année de plus de 20 sous-traitants des métiers aéronautiques et spatiales. Le rayonnement international de ce salon, qui s'érige désormais comme un rendez-vous annuel incontournable des sous-traitants et des équipementiers, se caractérise aussi par la participation de plusieurs Chambres de commerce et d'industrie étrangères, en l'occurrence de la France, de l'Espagne, du Portugal et de la Roumanie, a-t-il ajouté, rappelant les besoins annuels en sous-traitance de la filière automobile estimés cette année à plus de 6 milliards de dirhams et qui dépasseront les 10 milliards de dirhams en 2020.

Les exposants attendus durant les trois jours du Salon dévoileront leurs dernières nouveautés et offres en matière de sous-traitance, sur une superficie couverte de plus de 5.000 m². Le site de l'exposition choisi au sein de Tanger Automotive City est de nature à favoriser plus d'échanges entre les opérateurs des différentes plateformes de construction automobile : Tanger Automotive City, Tanger Free Zone et Atlantic Free Zone.

A noter que ce salon est organisé en partenariat avec le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie numérique.