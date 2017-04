Maroc: Marrakech abrite le premier marathon universitaire

L'Université privée de Marrakech (UPM) organise ce dimanche, à Marrakech, la 1ère édition du marathon universitaire, qui portera sur un parcours de 10 km. Initiée par les étudiants du Bureau des sports de l'UPM et placée sous la supervision et les conseils du professeur Mohamed Knidiri, président académique de cette université privée et président de l'Association le Grand Atlas (AGA), cette manifestation sportive connaîtra la participation de 1.000 coureurs composés de lycéens, d'universitaires et de jeunes âgés de 17 ans et plus, ainsi que d'athlètes représentant plusieurs pays africains et qui poursuivent leurs études à l'UPM et à l'Université Cadi Ayyad de Marrakech.

Cet événement qui vise à promouvoir le sport scolaire et universitaire, la pratique du sport, la culture et les bienfaits du sport dans la vie des jeunes et moins jeunes, constitue une occasion pour les étudiants pour mettre en pratique leurs connaissances théoriques et se confronter aux exigences et difficultés de la conduite de projet.

S'exprimant lors d'une conférence de presse tenue jeudi pour présenter les grandes lignes de ce marathon universitaire, M. Knidiri a indiqué que cette manifestation s'assigne pour objectif de renforcer et promouvoir la culture de la pratique sportive chez les jeunes, espérant la généraliser, prochainement, à d'autres universités du Royaume.

En outre, M. Knidiri a fait savoir que l'UPM, qui offre aux étudiants une formation dans les domaines du sport, du tourisme et d'hôtellerie, de la santé, de l'informatique, de l'ingénierie, de gouvernance, de l'art et de la culture, vient d'obtenir la reconnaissance de l'Etat. Il a, de même, souligné que cet établissement pratique un modèle pédagogique qui place l'entreprise au cœur de la formation à travers les méthodes d'apprentissage, l'accompagnement, l'encadrement continu des étudiants, les relations avec le monde socioprofessionnel et l'ouverture des formations à l'international.

Cet événement sportif sera marqué par l'organisation, notamment, d'activités artistiques et culturelles, ainsi que d'ateliers d'initiation aux énergies renouvelables, outre des cérémonies de remise des trophées et récompenses aux gagnants.