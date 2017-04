Sénégal: "Une sécurité efficace et légitime", facteur de développement économique et social

document

Saly-Portudal (Mbour) — Le développement économique et social de tout pays passe par un secteur de la sécurité "efficace et légitime", ont indiqué l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité (ASP) et l'Ecole supérieure d'économie appliquée (ESEA).

Dans un communiqué conjoint reçu samedi à l'APS, ces deux institutions ont affirmé que s'il y a un phénomène qui préoccupe aussi bien les gouvernants du monde que toutes les franges de la population mondiale, c'est bien l'insécurité grandissante sous toutes ses formes.

Une préoccupation qui selon elles, se justifie par le fait que "développement, paix et sécurité sont indissociables" l'un de l'autre et que dans ce triptyque, un rôle essentiel revient au secteur de la sécurité.

Jeudi et vendredi, en collaboration avec l'ESEA et l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), l'ASP a initié un atelier portant sur l'étude de la délinquance au Sénégal et sa cartographie ainsi que sur les contrats et diagnostics locaux de sécurité.

"La partie ouest de l'Afrique est devenue particulièrement l'une des sous-régions du continent les plus pauvres et les plus instables", indique la même source, citant les menaces asymétriques et la criminalité transnationale comme les trafics de drogues, de personnes, de pierres précieuses, etc.

Selon elle, le Sénégal n'échappe pas à cette nouvelle donne en matière de sécurité, confronté qu'il est au niveau interne par la violence.

La multiplication des cas de meurtres et d'assassinats dans la région de Dakar, les braquages et autres attaques à mains armées ainsi que le trafic de drogue et le vol de bétail, ont fini par augmenter le taux de sentiment d'insécurité qui habite les populations, renseigne-t-ellle.

"L'Etat, il est vrai, a pris une batterie de mesures pour apporter des réponses adéquates à l'insécurité. Parmi celles-ci figure, entre autres, la création de l'ASP, à qui est dévolue la mission de traduire en actes concrets la gouvernance sécuritaire de proximité", souligne-t-on dans le même document.

Dans cette dynamique, 10 000 ASP ont été recrutés et déployés dans toutes les circonscriptions administratives et collectivités territoriales du pays, mais aussi dans la quasi-totalité des domaines d'activités économiques.

Dans cette perspective, la direction générale de l'ASP a décidé, dans le cadre de ses missions, de réaliser une enquête nationale assortie de la cartographie de la délinquance. Elle sera confiée à l'ESEA de l'université de Dakar, dans le cadre du plan d'action 2017 de la convention de partenariat qui lie les deux institutions.