Guinée Bissau: Un opposant au président violemment agressé

L'activiste a été attaqué ce jeudi à l'aube dans sa résidence privée, située dans la périphérie ouest de Bissau par des individus non identifiés. Il s'en est sorti grâce à l'intervention prompte de ses voisins. Malgré tout, il a été sérieusement atteint au visage et a des lésions à la poitrine causées par un objet tranchant. Sa vie n'est pas en danger selon ses proches. Il se trouve dans un endroit tenu secret où il reçoit des soins.

Legio Monteiro est un dirigeant du Mouvement citoyen conscient et non conforme, opposé au régime en place. Cette organisation se réclame de la société civile et, depuis plusieurs mois, bat le pavé dans les rues de Bissau pour exiger la fin de la crise politique et la démission du président José Mario Vaz.

