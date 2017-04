Gabon: Quand Garcia se souvient d'Aubameyang

« C'était ses premiers pas en L1, il était prêté par le Milan AC. Je le connaissais de Dijon, où il était déjà prêté. Je l'avais récupéré. J'en garde un très bon souvenir, c'était ailier au départ. On jouait en attaques placées, pas beaucoup d'espaces, il a beaucoup joué en Europa League. C'est l'équipe qui allait être championne la saison d'après. Il avait 20 ans. On voyait bien qu'il allait devenir un très bon joueur, peut-être pas le joueur d'aujourd'hui, mais c'est grâce à lui parce qu'il a beaucoup travaillé. J'aime beaucoup les attaquants qui ratent, ça veut dire qu'ils se créent des occasions. Je suis ravi pour lui, il le mérite, encore plein d'années à vivre », a déclaré le coach de Marseille.

