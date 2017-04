Cameroun: Ruse - Bugs dans les explications de Jacques Fame

Promoteur de la startup Will & Brothers, il vient de lever les fonds d'un montant de 124 millions de FCFA. Plus »

En outre, grâce au programme « e-national higher education », chaque université d'Etat, y compris l'université inter-Etats Cameroun- Congo à Sangmelima, sera dotée d'un centre de développement du numérique universitaire ultra moderne destiné à donner une impulsion décisive à l'enseignement à distance, à la numérisation de l'administration universitaire, au travail collaboratif en réseau et à l'interconnexion sécurisée des universités publiques et privées du Cameroun. Incidence financière : 75 milliards de FCFA. Les ordinateurs restent attendus.

« Il s'agit d'une opération présidentielle et ponctuelle ayant pour objectif de mettre à la disposition de 500 000 étudiants camerounais des outils informatiques appropriés pour leur arrimage à l'économie numérique universitaire », précise le Minesup. Et que le volet « dons d'ordinateurs » ne concerne que l'année académique 2016-2017.

Un raisonnement qui a changé. Car les excuses de Jacques Fame Ndongo pour justifier le retard dans la matérialisation de la promesse présidentielle de distribuer gracieusement des ordinateurs à 500 000 étudiants depuis 2016, ont manifesté connu une mue (Cf texte plus haut). Et pourtant, le 27 juillet à Yaoundé, alors que le Minesup signe avec la société chinoise Sichuan Telécom Construction Engeneering Co. Ltd, une convention dénommée, « e-national higher education », destinée à généraliser l'usage des TIC par les étudiants camerounais, rassure que le don sera effectif « sous peu ».

Le Minesup commence par se débiner en déclarant que ce n'est pas lui qui a fait la promesse. « C'est bien le président de la République qui les a promis. Ne me donnez pas un pouvoir que je n'ai pas. Alors nous faisons tous confiance au chef de l'Etat », assène-t-il. Avant de déclarer : « Actuellement, ces ordinateurs sont en train d'être fabriqués en Chine et ils viendront en 2017. Je vous donne la garantie, les enfants les auront ».

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.