Cameroun: William Elong - L'envol du concessionnaire des drones

Promoteur de la startup Will & Brothers, il vient de lever les fonds d'un montant de 124 millions de FCFA.

124 millions de FCFA. C'est le montant que vient de lever la startup camerounaise Will & Brothers qui a pour promoteur William Elong. Ceci après une campagne de mobilisation de fonds dont les besoins initiaux étaient de plus de 185 millions de FCFA. « Merci à nos investisseurs de croire en notre jeune équipe.

Nous avons fait le pari fou, celui de transformer un fichier Power- Point en une entreprise rentable. Il y a un an et demi, j'étais seul face à mon ordinateur avec la conviction que tout est possible. Au fil du temps, des gens au Cameroun et ailleurs ont décidé d'y croire et nous sommes devenus une grande famille autour du même combat! Je leur dis souvent que ce n'est pas le projet de William, c'est un idéal pour inspirer l'Afrique et le monde. Bilan, levée de fonds réussie et phase finale en cours », écrit William Elong sur sa page facebook en signe de reconnaissance.

Ce dernier affirme par ailleurs qu'il compte avec ses collaborateurs inscrire le nom du Cameroun sur la carte des fabricants de drones dans le monde. En effet, depuis 2015 Will & Brothers a développé l'application Drone Africa qui a permis d'offrir le tout « premier service de drone civil » au Cameroun. Grâce à cette application, un drone équipé d'une caméra miniaturisée peut être piloté à distance, afin de capter des images inédites sur des rayons très étendus. On se souvient d'ailleurs que du 16 au 18 mai 2016 à Yaoundé, la trouvaille de ce startupper camerounais avait été l'une des principales attractions dans « le village Androïd » érigé sur l'esplanade du Musée national à l'initiative du ministère des Postes et télécommunications.

C'était à l'occasion de la conférence économique internationale baptisée «Investir au Cameroun, terre d'attractivités». Au-delà de la sensation de divertissement qu'il semble procurer au premier abord, le concept Drone Africa à pour ambition de révolutionner bien de choses. Il s'agit de lapromotion du tourisme, grâce notamment à la prise d'images inédites , la réalisation à coûts réduits des cartographies sur les projets miniers et de développement urbain , la couverture plus efficace des évènements d'envergure tels que les foires, les manifestations culturelles ou les tournois de football , la collecte d'images dans des zones sinistrées ou alors simplement difficiles d'accès, etc.

« Les pays africains sont dépendants de certains prestataires pour obtenir des images aériennes. Elles se vendent à des prix qui défient l'imagination. Par conséquent nous pensons que les drones sont une solution plus simple pour combler ce besoin et bien d'autres, qu'il s'agisse de sécurité ou de tourisme », soutient William Ellong.

Aîné d'une fratrie de cinq enfants, William Elong a obtenu son Baccalauréat à 15 ans. À 20 ans, Il est le plus jeune diplômé de l'histoire de l'École de guerre économique de Paris. Passé par les groupes Thales et Oracle, il a créé Will & Brothers, une start-up orientée vers l'intelligence économique et l'innovation technologique en 2015. Dans un classement du célèbre magazine américain Forbes paru en juin 2016, William Elong figurait en 7è position dans le top 30 des jeunes entrepreneurs africains les plus prometteurs.