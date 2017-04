Gabon: Activités politiques - RHM appelle ses partisans au méga meeting de la galaxie PING

Rassemblement Héritage et Modernité a animé une causerie ce vendredi 14 avril au Centre social situé au quartier Akébé, dans le quatrième arrondissement de la capitale gabonaise. Il était question pour ce parti politique d'appeler ses partisans à se rendre massivement au meeting de Jean Ping qui aura lieu le 15 aout au Collège Ntchoréré.

Il est quinze heures et les partisans du Rassemblement Héritage et Modernité(RHM) attendent patiemment leurs leaders pour un échange relatif à la situation du pays. Aussi, était-il questions pour ces leaders de demander à la population d'être massivement présents au méga meeting de Jean PING.Mais tout d'abord,chanter l'hymne national pour l'Amour du pays, de l'unité dans la Concorde et la fraternité !

L'ancien ministre de l'éducation sous le défunt Omar BONGO et actuel Secrétaire général du RHM, Michel MENGA, a déploré la situation qui prévaut actuellement dans le secteur de l'éducation nationale au Gabon. Le combat du Rassemblement Héritage et Modernité, dit-il, c'est de promouvoir la Justice, la vérité, l'excellence... C'est ce dont nous avons besoin pour construire ce pays, poursuit-il. Le Secrétaire général du RHM a affirmé et réaffirmé haut et fort leur appartenance à la galaxie Jean PING. « Nous sommes derrière Jean PING pour libérer le pays .Nous sommes des hommes de conviction et sommes proche du but. Sachez que le Temps est maître de tout, car c'est l'autre nom de Dieu » conclut il avant de céder le micro.

Parlant des assises d'Angondjè, Le Président du RHM, Alexandre Baro CHAMBRIER les qualifiées de "monologue".Dialogue pour qui et pourquoi, s'est il interrogé. Pour lui, les acteurs principaux de ce dialogue refusent de prôner le jeu de la vérité. Il estime qu'on ne peut pas gérer les Gabonais si on ne les connait pas. On ne peut pas les gérer si on ne les aime pas, moins encore, si on ne connait pas le Gabon. Ainsi, a-t-il appelé ses partisans épris de paix et de justice, à ne pas se laisser distraire par "les profito-situationnistes" du pays. ABC comme l'appellent affectueusement ses militants, appelle à l'union et à la cohésion de l'opposition derrière Jean PING, qui pour eux, est le Président élu du peuple, au soir du 27 aout 2016.Pour ABC, l'espoir est permis, car la galaxie PING incarne l'alternance.

Représentant la jeunesse du RHM, Melvin GONDJOUT, a lui aussi exhorté les jeunes du quatrième arrondissement de Libreville à répondre présent au meeting de la galaxie PING. Il a par ailleurs affirmé l'attachement de la jeunesse du quatrième aux valeurs que prône leur formation politique. De même, représentant les femmes, Viviane MOUTSINGA a dit être du bon coté, celui de la justice et de la vérité. Elle a invité les femmes gabonaises à l'engagement et au dynamisme, afin de participer activement au développement du pays.