Sénégal: Promovilles - La BAD injecte 70 milliards

Le Programme de modernisation des villes (PROMOVILLES) vise à augmenter le taux d'équipements collectifs et à améliorer les capacités de mobilisation des ressources financières propres des collectivités locales des zones urbaines. Compte tenu du nombre important de Communes/Villes au Sénégal (557), le Programme sera décomposé en plusieurs phases. La première phase consistera à doter 13 localités urbaines dont 10 Capitales régionales d'infrastructures de base par la construction d'une part et deréhabilitation d'autre partd'environ 78,20 km de voiries avec leur assainissement et éclairage public. En outre, poursuit le document, l'aménagement prévu d'espaces paysagers et de système d'information géographique va aider les Communes ou Villes à bien maîtriser leur territoire.

Ce vendredi le ministre de l'Economie, des Finances et du plan, Amadou BA qui séjourne en Côte d'Ivoire dans le cadre de la réunion des ministres des Finances de la Zone franc a signé en marge de cette manifestation avec Janvier LITSE, Directeur général du Bureau régional de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour l'Afrique de l'Ouest, un accord de prêt d'un montant de 114,34 millions d'euros, soit environ 70 milliards CFA. Cette convention a été signée au profit du programme PROMOVILLES.Selon un communiqué du ministère de l'Economie, des finances et du Plan, ce prêt concerne la phase 1 du programme de Modernisation des Villes du Sénégal (PROMOVILLES).

