Cote d'Ivoire: "Paquinou" - Effervescence totale dans les gares routières

C'est pour eux, un grand moment de retrouvailles des fils et filles de même terroir, partis créer des plantations de café, cacao, hévéa, etc. en zone forestière du pays (au sud et à l'ouest). Ou encore exerçant dans divers secteurs d'activités en zone urbaine, pour réfléchir sur les questions liées au développement de leurs différents villages. Ce, au-delà de l'aspect festif.

Gares bondées, foule compacte de voyageurs piaffant d'impatience et assis parfois à côté des bagages. Tohu-bohu généralisé, ballet incessant d'autocars, fréquents bouchons, « coxers » (démarcheurs) surexcités et très affairés, ... . Bref, c'est l'effervescence totale en ce moment dans les gares routières, notamment à Adjamé, à la veille de cette fête pascale, a constaté Fratmat.info, ce samedi 15 avril 2017.

