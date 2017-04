Madagascar: Rapt à Andranomena - Un technicien de télé parmi cinq prévenus

Une situation chaotique. Les estimations de pertes à la suite du passage du cyclone Enawo, les 7 et 8 mars,… Plus »

Les assaillants se sont arrêtés devant un véhicule d'intervention des forces de police pour tenir en joue et mettre à plat ventre sur l'asphalte et coucher dans le pick-up, les cinq policiers se trouvant à bord. Sur ces entrefaites, les malfaiteurs ont arrosé de balles le radiateur du tout-terrain.

L'étau se resserre entre autres sur le technicien de la presse audio-visuelle, lequel aurait revendu le monospace sans qu'aucun acte écrit ne puisse le justifier, avant que celui-ci ne finisse entre les mains des ravisseurs. Le kidnapping a été commis mardi vers 6 heures du matin, au nez et à la barbe de sept policiers. Une escouade de ravisseurs munis de deux fusils Kalachnikov et de deux pistolets automatiques, a frappé au niveau du point de contrôle de la police à Andranomena.

Ayant été autrefois propriétaires du véhicule en question, ces derniers ont été soupçonnés d'avoir été pour quelque-chose dans l'affaire. L'un est un chef de famille dont la carte grise est encore au nom du véhicule, bien qu'il ait vendu le véhicule depuis plus d'un an. La Renault Espace a été revendue deux fois après la transaction qu'il a conclut quoiqu'aucun des nouveaux acquéreurs qui se sont succédés n'aient fait la mutation.

