Afrique: Réduire les déficits publics et l'endettement

A cette occasion, ils ont discuté des enjeux liés à la revue du cadre de viabilité de la dette et de son possible impact sur le financement du développement.

Lors du déjeuner, les administrateurs représentants la France et les pays d'Afrique francophone à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international ont présenté la situation macroéconomique en Afrique subsaharienne. Ils ont également échangé sur l'actualité des institutions multilatérales en vue des prochaines réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale.

Plusieurs pays ont manifesté leur intérêt pour participer à cette initiative, et précisé leurs intentions et leurs attentes.

Ces principes intègrent la préservation d'une trajectoire stable d'endettement, la transparence dans le cadre des analyses de viabilité de la dette, le dialogue régulier avec les créanciers souverains et les institutions financières internationales, l'équilibre du recours aux différents types d'instruments de dette, le renforcement des capacités de gestion des émissions obligataires, et enfin le caractère régulier du partage d'expérience notamment lors des réunions semestrielles des ministres de la Zone franc.

Les ministres des Finances, les gouverneurs des banques centrales et les présidents des institutions régionales ont ainsi réitéré leur attachement à réduire les déséquilibres budgétaires afin de garantir le bon fonctionnement des unions monétaires et de préserver la soutenabilité des trajectoires de développement.

Ils ont réaffirmé leur attachement au principe de solidarité régionale afin d'apporter des réponses concertées et communes aux défis économiques, sociaux et sécuritaires que certains Etats rencontrent.

Sani Yaya, le ministre togolais de l'Economie et des Finances était présent. La réunion était présidé par ses collègues ivoirien et français.

Copyright © 2017 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.