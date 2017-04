Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - La bibliothèque du développement et de la paix ouvre ses portes au public

La cérémonie inaugurale de la bibliothèque du développement et de la paix a eu lieu le 14 avril dans la ville océane sous le patronage de son promoteur, le professeur Jean Didier Bokoungou, assisté du directeur de ladite bibliothèque le Dr Xavier Kitsimbou, en présence de plusieurs invités dont le directeur départemental des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Gérôme Magnokou.

La Bibliothèque du développement et de la paix (BDP) est un centre d'information et de formation à caractère scientifique et culturel ouverte à tout diplômé congolais désireux de s'inscrire dans les universités étrangères pour une formation à distance en master et des formations doctorales.

Le centre qui a vu le jour à Pointe-Noire va soulager tant soit peu les difficultés des nombreux étudiants congolais en général et ceux de Pointe-Noire en particulier qui ne disposaient pas d'un cadre approprié de recherche et de formation dans les carrières internationales. La bibliothèque est composée, pour un premier temps, de 1500 livres en versions papier et 20 000 livres en version numérique soit 80% du nombre total.

En effet, après son mot de bienvenue, le directeur de la BDP le Dr Xavier Kitsimbou, diplômé en science politique et enseignant à l'université d'Evry en France s'est félicité de cette réalisation. « A partir de ce vendredi 14 avril, la bibliothèque est ouverte à tous ceux qui veulent se renseigner sur nos activités. Nous avons instauré le système d'abonnement dont les modalités de souscription sont au choix, à savoir par année, par semestre, par trimestres ou par mois. La carte d'abonnement permettra aux abonnés d'accéder à tous nos services, livre ou support informatique. Tout le monde y est attendu », a-t-il indiqué.

Revenant sur leur motivation à ouvrir la BDP, le Dr Xavier Bitsimbou a indiqué : « Nous avions quitté le pays il y a près de 20 ans, nous avons travaillé ensemble au Cameroun et en Europe avec le Pr Jean Didier Bokoungou qui, quand à lui enseigne à l'Université Catholique d'Afrique Centrale de Yaoundé au Camenoun, nous nous sommes rendu compte que beaucoup d'opportunités sont données aux Congolais à l'étranger mais, ils ne sont pas présents. Il y a aussi des bourses dans les différentes formations, mais ils n'y sont pas, nous avions compris que c'est le manque d'information et en partant de cette expérience, quand nous sommes rentré au pays, nous avons pensé ouvrir ce centre », a-t-il martelé.

Soulignons que la conférence inaugurale dudit centre a été organisée sur le thème « Conseil de famille en droit congolais : une institution au service de la paix sociale et du développement». Le sujet a soulevé un grand débat entre l'exposant, le Pr Jean Didier Bokoungou et les participants, notamment sur la reconnaissance ou non du conseil de famille dans le droit congolais. Le débat lancé reste ouvert à tous ceux qui sont interessés au sujet. Rapellons que le centre organisera chaque semaine des conférences débats sur différents sujets de société.