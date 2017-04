Congo-Brazzaville: Enseignement technique agricole - Des cours d'imprégnation pour les élèves des départements se poursuivent

Les élèves de trois départements du Congo : Plateaux, Cuvette et la Cuvette Ouest, suivent depuis le 4 avril, des cours d'imprégnation au Lycée technique agricole Amilcar Cabral (LTAAC), situé à 17 km de Brazzaville.

Au total, cinquante-six élèves dont quarante-quatre en provenance d'Ewo ; sept d'Ongoni et cinq de Makoua prennent part à ces cours qui prendront fin le 2 mai prochain.

Ces cours concernent les élèves des séries R1 : production végétale et R3 : production et santé animales, candidats au baccalauréat au titre de l'année scolaire 2016-2017. Le déplacement de ces candidats vers Brazzaville fait suite au déficit en infrastructures scolaires et en ressources humaines dans leur établissement d'origine.

L'objectif est de relever leur niveau d'apprentissage au baccalauréat d'enseignement technique agricole. Autres objectifs : bénéficier des mêmes enseignements que les élèves de Brazzaville dans les disciplines de spécialités retenues au premier tour du baccalauréat : agronomie ; biologie végétale ; machiniste agricole ; élevage ; zootechnie spéciale ; pathologie ; argotologies et la vulgarisation agricole.

La formation vise également à identifier et manipuler le matériel technique existant en relation avec les épreuves pratiques du baccalauréat et obtenir des supports didactiques (cours et exercices types avec corrigés en vue de mieux affronter l'examen).

Interrogé sur l'initiative prise par le ministère à quelques mois de l'examen, le proviseur du lycée technique agricole, Alain Riches Haullier Gouemba a indiqué que c'est pour la première fois que le ministère initie ce genre d'apprentissage. « Ces cours auront un impact positif sur les résultats de cette année car les candidats affronteront leur examen sans contraintes pour avoir bénéficié des documents nécessaires », avant d'ajouter que « si ces enseignements ont été dispensés depuis novembre, les candidats auraient tout perdu avant le baccalauréat. Après les candidats de Ouesso, Makoua, Ewo et Ongoni, s'en suivront ceux de Lékana et une partie d'Ewo ».

Encadré

Le Lycée technique agricole doté de chaine de froid

Le don a été fait par le ministre de l'Enseignement technique, professionnelle de la formation qualifiante et de l'emploi, Antoine Nicéphore Thomas Fylla Saint-Eudes en sa qualité de parent d'élève

La doléance a été formulée au cours de sa visite lors des journées portes ouvertes organisées du 17 au 18 mars, au Lycée Technique agricole, a expliqué le proviseur.

Le don est composé de climatiseurs. Il permettra d'équiper le laboratoire de contrôle de qualité en matériel de chaine de froid.