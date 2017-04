Congo-Brazzaville: Décentralisation - Validation de la politique nationale de décentralisation et du développement local

Le gouvernement congolais, en collaboration avec le Programme des Nations-Unies pour le développement (Pnud) a organisé, le 13 avril à Brazzaville, un atelier spécial pour examiner et valider le document sur la politique nationale de décentralisation et de développement local, avant qu'il ne soit soumis au Conseil de ministres.

Elaboré par les cadres du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local et les experts du Pnud, ce document a été approuvé à l'unanimité, au terme des débats entre ces experts.

Ces débats enrichissants ont découlé de l'exposé développé par Apollinaire Soungalo-Ouattara, un consultant et expert en la matière.

Dans sa présentation, cet expert a fait l'état des lieux de la décentralisation au Congo, notamment sur le contexte et l'intérêt de la décentralisation; son impact ; le diagnostic du cadre juridique, de l'expression de la démocratie et la situation des finances locales.

Sous le contrôle du ministre délégué à la Décentralisation et au développement local, Charles Nganfouomo, Apollinaire Soungalo-Ouattara a aussi présenté les enjeux et défis de la décentralisation au Congo ; la vision et les orientations générales ainsi que les objectifs, axes stratégiques, les composantes et les actions.

A l'issue de cet exposé, trois groupes de travail ont été constitués, essentiellement sur les axes stratégiques portant sur la redéfinition du cadre organisationnel de la décentralisation et de la déconcentration, ainsi que la promotion du développement local dynamique cohérent et équilibré.

Au terme des débats, les participants ont adopté à l'unanimité ce document, mais ont formulé deux recommandations. Ils demandent au gouvernement et au Pnud d'élaborer un plan d'action de mise en œuvre de la politique, assorti d'un chronogramme d'exécution des actions.

Les mêmes participants demandent au ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, de diligenter la procédure d'adoption, en Conseil de ministres, du document sur la politique nationale de la décentralisation et du développement local.

« Le présent atelier vise la restitution des travaux réalisés par le consultant et la validation de ce qui va constituer, pour le gouvernement, la feuille de route dans la conduite du processus et sur la base de laquelle vont se focaliser les interventions et les aides de nos partenaires techniques », a souligné le ministre Raymond Mboulou, qui a patronné la cérémonie d'ouverture. Cette idée a été fortement soutenue par le coordonnateur résident du système des Nations-unies, représentant résident du Pnud au Congo, Anthony Ohemeg-Boamah.

Rappelons que dix membres du gouvernement et plusieurs représentants du corps diplomatique ont assisté à l'ouverture de cet atelier de validation.