Congo-Brazzaville: Division 1/Play-Off - Renaissance accroche Muungano et totalise quatre points

Avec ce match nul, le FC Renaissance totalise quatre points et pointe à la deuxième position au classement provisoire, derrière le DCMP qui dispose d'un meilleur goal average. Le CS Don Bosco est troisième avec trois points, mais avec un match en retard, devant l'AS V.Club (2 points), Mazembe (1 point et un match en retard). L'OC Muungano compte pour sa part 1 point, devant Sanga Balende avec également 1 point, mais un goal average moins favorable. Bukavu Dawa est lanterne rouge avec zéro point glané jusque-là.

Sept joueurs ont été sur le banc des remplaçants, notamment, Okito Kazadi, Lamine Diawara -qui est monté à la place de Mike Christian Da Silva-, Bayide Djombe, Roddy Manga Dianzenza alias Sissoko, Ruddy Yala Ndomatezo, Jésus Muloko Ducapel et le gardien de but Héritier Nke Bopili. La formation de Muungano a été emmenée par son capitaine Ebunga, le gardien de but Badilu qui a été décisif pour Muungano, préservant sa cage, Olivier, Raoul Biamungu, etc.

Pour cette rencontre, l'entraîneur ivoirien François Guehi a aligné le gardien de but Guy Serge Mukumi, dans le champ Djuma Shabani le capitaine, Christian Ngimbi, Nzungu Mafuana Mazowa, Henock Inonga Baka, Kalindula Nsoki, le Camerounais Ayuk Taku Akwo, Asumani Rachidi, Mike Christian Da Silva -remplacé par le Burkinabé Lamine Diawara-, le Brésilien Wanderley Ferreira Silva -qui a cédé sa place à Roddy Manga Dianzenza alias Sissoko, et Mola Nzitisi Arnold remplacé par Jésus Muloko Ducapel.

Le Play-Off de la 22e édition du championnat national de football s'est poursuivi, le jeudi 13 avril 2017 au stade de la Concorde de la commune de Kadutu dans la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Maniema. Le club local d'Olympique club Muungano recevait en match avancée de la troisième journée, le FC Renaissance du Congo de Kinshasa. Et il n'y a pas eu de but au terme de cette partie disputée.

