Congo-Brazzaville: Elections 2017 - Le Conseil fédéral du PCT édifié sur les dossiers de candidature

Ouvrant les travaux, le secrétaire à la formation politique et aux ressources humaines, Accel Arnaud Ndinga Makanda, représentant le secrétaire général du PCT, Pierre Ngolo, a félicité les membres du conseil fédéral pour avoir pris cette initiative tout en les invitant à la cohésion pour des victoires plus grandes.

Abordant le point sur les candidatures, le conseil fédéral est revenu sur les directives de la dernière session du comité central relatives à la période de dépôt, au chronogramme de transmission et à la procédure d'enregistrement et d'analyses des dossiers de candidature.

Dans son mot introductif, le président de la Fédération P C T du département de Brazzaville, Gabriel Ondongo, a appelé les uns et les autres à beaucoup de lucidité, à un dépassement de soi car, a-t-il dit, les intérêts individuels ne peuvent nullement compromettre ceux du parti parce que le parti se bat pour le peuple tout entier.

Au cours des travaux, les débats ont tourné autour des choix des candidats, des préparatifs des dossiers et de leur acheminement au comité d'investiture. Le conseil fédéral a, à cette occasion, attiré l'attention des présidents des comités d'arrondissements, des districts et autres entités administratives de faire montre de rigueur dans le choix des candidats.

