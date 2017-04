Sénégal: Incendie au Dakka - Macky Sall annonce une batterie de mesures pour prévenir les sinistres

Enfin, les administratifs, les élus et autres partenaires se sont engagés à apporter leur pierre à l'édifice pour faire du Daaka une bonne destination où plus jamais un pèlerin ne va craindre y laisser la vie.

MAURITANIENS ET GAMBIENS PARMI LES MORTS, DES CORPS CALCINES NON IDENTIFIABLES

Face à la récurrence de la problématique de l'accès à l'eau potable, Macky Sall s'est aussi engagé à construire deux forages. Le maire de la commune de Madina Gounass et président du comité d'organisation du Daaka satisfait des engagements du président Sall, Saydou Bâ dira ceci : «le temps nous a donné raison car j'ai toujours posé le problème de l'eau et la sécurité des lieux. Nous sommes satisfaits que le Président soit revenu sur ça. Maintenant, nous attendons la réalisation de ces engagements».

«Je voudrais dans un premier temps transmettre mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes y compris nos parents de la Gambie et de la Mauritanie. Je voudrais dire que c'est une tragédie que nous vivons. Le Daaka de Madina Gounass est un événement exceptionnel qui regroupe plusieurs centaines de milliers de personnes dans un environnement hostile. L'Etat, depuis plusieurs années a déjà engagé des efforts pour humaniser l'espace».

Le président de la République, était l'hôte du Daaka à Madina Gounass hier, vendredi 14 avril, deux jours après l'incendie meurtrier qui a fait 25 morts, 102 blessés et d'importants dégâts matériels. Macky Sall a décrété trois jours de deuil national et s'est engagé à moderniser ce foyer de retraite spirituelle en fonction, des secteurs d'activités pour prévenir des sinistres du genre. Le président de la République a également annoncé la construction de deux forages pour résoudre l'équation de l'accès à l'eau potable.

