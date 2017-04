Sénégal: Conflit d'intérèts à la direction générale des impots et domaines - Macky Sall et Amadou Ba interpellés

press conference

En conférence de presse, hier, vendredi 14 avril, devant les locaux de la direction générale des impôts et domaines, le Syndicat des Travailleurs de l'Administration Fiscale(STAF) par le biais de son secrétaire général, Alassane Ba, a tenu à décrier l'usage illégal de la force dont les travailleurs font l'objet. Il a aussi fait cas du mutisme des autorités compétentes au sujet de sa plateforme revendicative.

C'est par une série de questions qu'Alassane Ba, secrétaire du Syndicat des Travailleurs de l'Administration Fiscale(STAF) a entamé ses propos hier, jeudi 14 avril, face à la presse : «comment pouvez-vous concevoir que 63 pour cent des fonds communs soient octroyés à seulement 300 agents et les 37 pour cent aux 1100 restants ? Comment l'Etat et notre ministère de tutelle peuvent rester muets face à ce problème ?»

Par rapport à la première interrogation, le secrétaire général du STAF, a tenu à rappeler que c'est suite à la décision prise dans l'instruction 9 qui partage inéquitablement les fonds de la DGID, mais aussi la gestion des carrières des agents que « le directeur général n'est ni initiateur ni signataire de la malheureuse instruction ». Et de poursuivre : «quelqu'un qui n'est pas d'une certaine corporation, quel que soit son degré de qualification, quelle que soit son ancienneté et quel que soit son background scolaire et académique ; il entre comme il sort au niveau de la direction générale des impôts et domaines, c'est-à-dire sans avoir échelonné ».

Il a dénoncé le mutisme à la fois de l'Etat et du ministre de l'économie et des finances dont le rôle premier serait d'apaiser la tension. «Le mutisme des hautes autorités de la République est inquiétant et inexplicable. On a saisi le président de la République, on a saisi le premier ministre, de même que des parlementaires, mais la réponse est toujours la même, nous décrions gravement l'attitude de la tutelle qui, à la limite même, nous snobe », a-t-il fait remarquer.

Interpellés sur la démarche à suivre pour faire valoir leur droit, les membres du STAF entendent dès lundi 17 «procéder à un port de brassard rouge, ensuite à une grève le temps nécessaire pour une DGID performante et pacifiée»