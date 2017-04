Sénégal: Incendie macabre à Madina Gounass - Nécessité de modérniser le Daaka

Le Daaka se situe à une dizaine de kilomètres de la ville de Madina Gounass. Les routes qui mènent à ce site sont de bonne qualité et en sens unique selon l'aller ou le retour distinctement aménagées. Cependant, le Daaka en soi n'existe que de nom, du moins les sites d'accueil des pèlerins sont en paillote et les toilettes de piètres installations à servir de sources de contamination de maladies diarrhéiques. Il s'y ajoute que le nombre est dangereusement inférieur aux pèlerins.

Le grand foyer de retraite spirituelle de Madina Gounass appelé «Daaka» est bâti sur plus de dix hectares de terres en plein cœur de la brousse. Les sites d'accueil sont pour l'essentiel des huttes en paillote dont le trait commun est précarité ambiante et quotidienne. Cette précarité doublée de l'insalubrité n'est pas sans conséquences. L'incendie meurtrier qui a ôté la vie à 25 pèlerins en est une illustration. Le feu déclaré s'est vite propagé comme une trainée de poudre d'abris en abris et en moins de dix minutes. Le Daaka est une tragédie a déclaré hier le chef de l'Etat Macky Sall à Madina Gounass.

