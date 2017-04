Sénégal: Engagements du chef de l'Etat pour la modérnisation du Daaka - «Une délivrance», selon les populations

Le président de la République, Macky Sall, a déclaré vendredi avoir reçu un coup de fil de son homologue guinéen Alpha Condé qui a lui présenté ses condoléances, suite à l'incendie tragique au daaka de Médina Gounass. Le président Sall en a fait la révélation lors de la déclaration qu'il a faite sur le site qui accueille chaque année cette retraite spirituelle qui réunit des milliers de fidèles. Le 76e daakaa a été endeuillé cette année par un incendie tragique, qui a causé la mort de 25 personnes et en a blessé plus d'une centaine, en plus d'importants dégâts matériels. Ce vendredi après-midi, le chef de l'Etat s'est rendu à Médina Gounass, où il a présenté les condoléances de la Nation au Khalife Amadou Tidiane Ba suite à ce sinistre, qu'il a qualifiée de tragique. Arrivé dans la cité religieuse dans la foulée de son ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo, qu'il a dépêché sur les lieux jeudi, le chef de l'Etat a signalé avoir reçu un appel téléphonique d'Alpha Condé. Il a indiqué qu'après lui avoir présenté ses condoléances, le président Condé a promis d'envoyer le Khalife de Labé, pour venir au Sénégal présenter les condoléances de la Guinée.

Les engagements pris par le président de la République à moderniser le grand foyer de retraite spirituelle du Daaka sont perçus comme une délivrance par les populations de Madina Gounass. La souffrance a duré et la hantise des sinistres n'avait jamais quitté les esprits. Les investissements annoncés pour l'amélioration de la fourniture de l'eau potable, de l'électricité et des routes sont des motifs de satisfactions des pèlerins qui ont de quoi noyer leur chagrin suite à l'incendie qui a semé le chaos mercredi dernier au Daaka.

