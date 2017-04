Sénégal: Accidents au travail - Des chiffres toujours alarmants

Le Conseil national du patronat sénégalais (Cnp) dans le cadre de la célébration du mois africain de la prévention a réuni hier, vendredi 14 avril, à Dakar différents acteurs du monde du travail autour de la thématique: «Optimiser la collecte et l'utilisation des données sur la sécurité et la santé au travail». De cette journée de réflexion, les statistiques demeurent atterrantes.

Malgré les mesures de prévention prises en amont et le parachèvement du processus technique de la politique nationale de sécurité et de santé au travail inclusive et participative, les accidents au travail demeurent encore préoccupants pour les acteurs. Hier vendredi 14 avril, à Dakar, pouvoirs publics, bureau international du travail, organisations d'employeurs et de travailleurs et le Conseil national du patronat (Cnp) dans le cadre de la célébration du mois africain de la prévention, inscrit dans l'agenda du Cnp se sont réunis pour discuter de la thématique «Optimiser la collecte et l'utilisation des données sur la sécurité et la santé au travail».

De cette rencontre, le directeur général du travail et de la sécurité sociale, Karim Cissé, a indiqué qu' «en 2016 quelques 1904 cas ont été enregistrés contre 1906 en 2015 pour 2000 entreprises visitées». Une situation préoccupante largement liée aux faiblesses relatives à la mise en œuvre des politiques publique, à l'application de la réglementation et à l'insuffisance appropriation de la culture et du reflexe de sécurité.

Poursuivant sa communication, le précité dira que «la politique a pour objectif général le renforcement du capital humain en milieu de travail par la prévention des risques professionnels à travers une gestion efficace des accidents et des atteintes à la santé des travailleurs dans tous les secteurs d'activités y compris l'économie informelle tout en assurant la protection des groupes vulnérables notamment les enfants, les personnes handicapées, les femmes, les personnes vivant avec le VIH dans tous les lieux de travail».

Evoquant l'action du gouvernement, il affirme ceci: «Déjà en 2016, le nombre d'entreprises contrôlées est passé de 2600 contre 1931 en 2015. Dans la même année 33 comités d'hygiène et de sécurité au travail ont été installés et quelques 5118 travailleurs sensibilisés et 4552 agents dépistés dans le cadre de la lutte contre le VIH SIDA».

Dans le même ordre d'idées Charles Faye, président de la commission dialogue social et normes au travail du Cnp de déplorer le désastre humain et la contre productivité des entreprises: «Les accidents de travail et les maladies professionnelles font chaque année de nombreuses victimes dans le pays. Et ces victimes, très souvent perdent la vie, ou tout au moins frappées d'incapacité temporaire de travail et au pire des cas devenir des "déchets humains", parce que incapables d'exercer la profession pour toujours. Et toutes ces situations entrainent de pénibles épreuves morales et financières pour le travailleur et sa famille, mais également pour l'entreprise qui perd une ressource», a-t-il regretté.