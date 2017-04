Congo-Brazzaville: Association Christy For Smile, premiers pas associatifs de l'actrice Christy Tanneur

Depuis décembre 2016, l'actrice-journaliste congolaise a créé l'association Christy For Smile pour venir en aide aux enfants et aux Femmes du monde entier vivant en situation de précarité par la distribution de denrées alimentaires et en participant à l'amélioration de leur niveau d'éducation. "Un engagement caritatif durable", précise Christy Tanneur, présidente de l'association.

Entourée de Nandy Gangalé, trésorière, Régine Lacroix, secrétaire générale de son association, la présidente a choisi de se rendre utile auprès des femmes en situation d'urgence sociale. "La Femme est le pilier de la société", s'empresse-t-elle de justifier. Et d'expliquer que c'est grâce à elle que la transmission de l'éducation et le maintien de bonnes valeurs sont assurés. "Mon combat se porte aussi sur la protection de l'enfant, socle de notre avenir".

L'implication sur le terrain de Christy For Smile a commencé depuis les fêtes de fin d'année 2016, indique la comédienne. "Nous avions organisé un "Noël pour tous" en sillonnant les rues parisiennes dans le but d'offrir des cadeaux aux enfants sans domicile fixe", rappelle l'animatrice-télé du magazine Africaine et Parisienne.

Cette dynamique a permis à l'association de célébrer "tout le mois de mars, riche en activités dédiées à la femme". La dernière en date, dans les locaux de la mairie du 3ème arrondissement de Paris, avec un accueil remarquable de son maire Pierre Aidenbaum, c'est celle du 31 mars. "C'était une journée festive avec le Make up Atelier Paris : un atelier maquillage en présence d'Alexandra Noyé de Roulhac, coach du bonheur, afin de sublimer les femmes, leur donner des moments inédits ".

"Une journée festive réussie qui en appelle désormais d'autres" confie Christy Tanneur. "C'est l'occasion de remercier tous les bénévoles et les personnalités de renom qui nous ont aidés. Je peux citer par exemple : les représentants des entreprises Godfidence et French Do It Water, Leila Mcharek, ingénieur des finances, Stéfanie Renoma, créatrice de mode, Tiguida Sissoko, mannequin, Djenowa, créatrice de bijoux, les photographes Ko Kok et Themanck, les artistes Maurice Renoma, Talma et Christy Lova qui est venue exprès de Belgique pour donner une représentation".

"La prochaine étape, ce sera une action en faveur des femmes congolaises au Congo", projette la présidente de l'association.