Afrique: UA - Vers des normes communes en matière d'électricité

L'Afsec compte actuellement 13 pays membres et tente de mobiliser la totalité des 55 pays du continent pour rejoindre le chemin vers la normalisation. Elle a déjà approuvé 140 normes applicables pour tout le continent et surveille leur mise en place. Bien que les pays africains soient des Etats souverains, nous avons besoin de normes efficaces et durables dans le domaine technique.

Le secrétaire général de la Commission électrotechnique africaine de normalisation (Afsec) de l'UA, Paul Johnson, a indiqué que l'agence facilitera un accès universel à l'énergie à travers le continent et la mise en oeuvre de l'Agenda 2063 de l'Afrique. « Un cadre de développement visant à parvenir à un continent intégré, pacifique, prospère et axé sur les populations », a-t-il estimé.

L'Union africaine (UA) envisage d'établir des normes communes, continentales dans le domaine de l'électricité, l'électronique et toute autre technologie associée au sein des Etats membres. L'objectif est de garantir un accès rapide et universel à l'énergie.

