Madagascar: Judo/38ème Championnat d'Afrique - Tarimy et Rija décrochent l'or

Madagascar se distingue dans la première épreuve du kata (nage no kata) et rate deux médailles de bronze chez les filles -48kg et -73kg en shiaï. L'Algérie compte déjà trois champions d'Afrique.

C'était un challenge de taille mais on l'a fait, on est champion d'Afrique, s'exalte Rija Ratovona, représentant malgache en nage no kata (kata en judo debout) qui s'est allié avec Tarimy Rabemasoandro. Au terme d'une compétition où la pression était énorme, ce duo Rija-Tarimy s'est adjugé le titre de champion d'Afrique. Ils avaient comme adversaire en finale un autre duo malgache composé de Ony Rasamimanana et de Zo Ny Aina Ranaivosoa.

Pour en revenir à la prestation de Rija et Tarimy, ils ont tout simplement été à la hauteur de l'évènement malgré une toute première participation en championnat d'Afrique. Ils récoltent une note de 364 points contre 363 pour Ony et Zo. De plus, la concurrence était rude avec l'équipe sud-africaine où il y avait les deux frères Gerhard et Johannes Schultz qui terminent en bronze avec un total de 360 points

« On n'a jamais été ensemble pour une quelconque prestation avant cette année. Après les championnats de Madagascar en kata au mois de février, on a terminé tous les deux à la troisième place. C'est après qu'on a pu évoluer ensemble en étant sous la direction de Mamy Dongoza au sein du club Hakudokan. Depuis le regroupement, on est resté fusionnel car la prestation en kata nécessite une totale cohésion sur le tatami et en dehors. On est heureux d'apporter la première médaille d'or de ces championnats d'Afrique pour Madagascar », s'enthousiasme Tarimy Rabemasoandro.

Podium raté

En ce qui concerne les combats ou shiaï, les Malgaches se sont montrés plutôt discrets.

Chez les moins de 60kg hommes, Nazir Bin Abdou est tombé sur plus fort que lui en la personne du Marocain Yassine Moutadir. Ce dernier a pu gagner en bénéficiant d'un waza-ri et a pu, par la suite, décrocher la médaille de bronze en remportant son duel face au Sénégalais Moustapha Toure.

Pour Nady Jonarison, toujours chez les moins de 60kg, il a perdu d'entrée contre le Mauricien Laurent Pascal sur ippon a une minute vingt secondes de la fin du combat.

Après, pour les moins de 66kg, Herikanto Kevin Andriamanoelina a tout d'abord battu sur ippon le Mauricien Louis Christopher Carron avant de s'incliner dans « l'extra time »contre l'Algérien Zoud Zourdani au second tour. En repêchage, il perd contre le Sud-africain Siyabulela Mabulu.

En -73kg hommes, Royal Rakotoarivony n'a rien pu faire contre l'Egyptien Omar Mamoud, qui a terminé en bronze. Même constat en open hommes pour Nirina Julot qui sort d'entrée sur ippon a la moitié du combat face au Sud-africain Kévin Keuvelaar.

Chez les dames, les Malgaches se sont montrés plus performantes que les hommes. En -63kg, Daniella Nomenjanahary a tout d'abord gagné son duel face à la Malienne Aissata Traore avant de perdre au second tour contre la Camerounaise Bibienne Fopa. En repêchage, elle s'offre une deuxième victoire face à la Sud-africaine Kayla Cameron mais rate la médaille de bronze après la défaite contre une autre camerounaise Hélène Wezeu Dombeu.

Tatiana Andrianaivoravelona, aussi, est passée tout prêt du podium. Victorieuse devant l'Angolaise Andreza Antonio, elle s'incline face à la Tunisienne Saoudi Olfa. Puis après, elle s'octroie une importante victoire devant la Burundaise Adidja Mimile Havugiyaremye. Pour le gain de la médaille de bronze, elle a été surclassée par la Marocaine Aziza Chakir.

Les autres Malgaches ont toutes été sorties au premier tour à l'instar de Mirana Henintsoa (-52kg), Narindra Rakotovao et Fanjanirina Rabehariniaina (-57kg) ainsi qu'Elisabeth Nomenjanahary en open.

Les compétitions se poursuivent, ce jour, avec chez les dames les catégories -70kg, -78kg, +78kg et chez les hommes les catégories -81kg, -90kg, -100kg, +100kg avec l'épreuve du kata me no kata. Jusqu'ici, l'Algérie fait déjà forte impression en décrochant durant la première journée d'hier trois médailles d'or. La Tunisie suit avec deux médailles d'or. Le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Egypte, Madagascar et la Guinée bissau ont, chacun, une breloque en or.