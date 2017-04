Madagascar: Natation/Mada 25m - Antsa Rabejaona réalise un quintuplé

Trois-cent- cinquante-six courses sont au programme pendant les trois jours du sommet national de natation sur bassin de 25m à la piscine Papon du Lycée technique professionnel St Gariel à Mahajanga. La sirène du club Managing, Antsa Holy Rabejaona dans la catégorie minime a réalisé cinq meilleures performances, en deux journées.

Cette nageuse du club Managing a déjà actualisé trois meilleures performances lors de la première du jeudi entre autres celle du 400m quatre nages. Elle a actualisé de presque deux minutes l'ancien temps de Liana Ramerison, expatriée de Dunkerk Etats Unis du 29 décembre 2002 de 5:36:33 en 5:34:53.

Puis Antsa a amélioré son propre record personnel en 50m dos de 32:95 en 32:65. Et sa troisième meilleure performance du jeudi s'agit du 100m dos où Antsa a amélioré l'ancien chrono d'Hasina Tianarisoa de CF Himo de 1:1:80 en 1:10:25. Hier, deuxième journée du championnat, Antsa a encore battu le meilleur temps réalisé par Domoina Amboaratiana de CF Himo de 2:35:2 en quatre nages en 2:34:26.

Et sa deuxième meilleure performance effectuée hier est l'épreuve du 200m dos, de 2:31:00contre son propre meilleur temps de 2:36:49. « Je me suis fait très attention aux aliments, je n'ai pas mangé du gras pendant au moins pendant les deux dernières semaines d'entrainement intensif », a confié Antsa Holy Rabejaona.

Les deux meilleurs nageurs au classement national catégorie benjamine ont aussi brillé en actualisant une meilleure performance chacune. Le numéro un national chez les benjamins, Elie Rafanomezantsoa du club Jirama Mandraka a amélioré le meilleur temps du 50m dos catégorie benjamin , 33:84 contre 34:38 de Michael Rasolonjatovo de St Michel effectué le 26 mars 2011.

Et la meilleure benjamine, Idealy Tendrinavalona de Cosra Vakinankaratra a, quant à elle, actualisé le meilleur chrono du 100m dos, 1:11:92 contre 1:12:26 d'Antsa Rabejaona. Et la septième meilleure performance des deux premières journées du championnat était l'œuvre de Baritiana Andriampenomanana de Managing.

Il a battu le meilleur temps de son grand frère, Mamihaja Andriampenomanana en 200m nage libre de 2:41:91 contre 2:42:14. En fin d'après-midi hier, la benjamine Idealy Tendrinavalona a réalisé la meilleure performance en 200m dos (2:34:38) et celle en 200m papillon.

L'olympienne de Londres et Rio rafle tout. Les deux premières journées ont été marquées par la domination de Managing chez les filles et St Michel chez les garçons. La preuve, Fils Rabetsara Aina Estellah de Managing est sacrée championne du 50m dos (31:45) et Francky Ramiakatrarivo de St Michel chez les garçons (30:25).

Antsa Rabejaona de Managing championne en 400m quatre nages (5:4:00) et Stéphan Rakotomavo chez les garçons (5:06:39). Mais Estellah a aussi ravi le titre en 200m nage libre (2:15:80) et Tiavina Sandro Rakotomamonjy de 3FANS chez les garçons (2:07:96. D'autres titres ont été remportés par Estellah, celui du 50m papillon (30:03), les 10m nage libre (1:01:54), sans compter les relais. En 100m brasse, le titre revient à Tania Mahandry de NCM Boeny chez filles et par Stéphan Rakotomavo de St Miche pour les hommes (1:07:82).

Hanta Sarah Raharvel de Cosfa a remporté l'épreuve de 100m papillon (1:10:17) et Tiavina Sandro Rakotomamonjy de 3FANS chez les garçons (1:00:52).

Ce championnat national sur bassin de 25m servira de sélection des nageurs qui constitueront l'équipe malgache aux prochains Jeux de la commission de la jeunesse et des sports (CJSOI) en juin à la Réunion.