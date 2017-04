Madagascar: Transports aériens - Autorisation expirée pour Inter'Iles Air

L'ACM et l'Aviation Civile comorienne (ANACM) œuvrent ensemble pour faire en sorte que les compagnies aériennes dont Inter'Iles Air, respectent les réglementations.

Dans une déclaration faite avant-hier à la presse, des responsables de la compagnie aérienne comorienne Int'Iles Air ont laissé entendre que l'ACM (Aviation Civile de Madagascar) tenterait de la boycotter en l'interdisant d'effectuer des vols sur le ciel malgache. Jean Marc Heintz, Directeur Général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie des Comores vient de réagir par rapport à ces propos. « Je ne comprends pas ces allégations qui accusent à tort l'ACM malgache pour je cite : empêcher un avion d'une compagnie aérienne de droit comorien » déclare le premier responsable de l'aviation civile comorienne.

Et lui de continuer : « Le 1er avril 2017, la compagnie Inter Iles Aira a fait un vol sans autorisation ce qui est interprété dans la Convention de Chicago « viol d'espace aérien ». Suite à quoi l'ACM a demandé à la compagnie des explications. Le fait est que la compagnie aérienne comorienne a laissé expirer son autorisation et n'a pas répondu aux règlements malgaches. Elle n'a pas non plus pu expliquer ses écarts avant que nos deux Aviations Civiles respectives ne prennent l'initiative de l'aider ce que nous faisons toujours en ce moment ».

Purement techniques

Jean Marc Heintz affirme d'ailleurs ne pas comprendre « ce tapage médiatique pour colporter de fausses informations et d'accuser à tort l'ACM qui s'est pourtant montrée très indulgente et coopérative envers la compagnie Inter Iles Air en défaut. Il est tout à fait normal et rationnel que l'ACM malgache protège son espace aérien et sa souveraineté. Il est tout a fait normal qu'elle questionne n'importe qu'elle compagnie aérienne ou demande des informations complémentaires. En somme, la décision de l'ACM de suspendre les vols Inter'Iles Air sur la destination Madagascar répond uniquement à des considérations purement techniques en ce sens que toutes les compagnies aériennes opérant à Madagascar doivent respecter les règlements. « L'article 1 de la convention de Chicago relate : « Les Etats sont souverains de leur espace aérien. L'ACM peut exiger le respect des exigences de son règlement, différent du nôtre... Je suis navré de constater que ces interventions sont utilisées comme levier pour passer de force au-dessus des règlements et des affaires techniques.».

EVASAN

Cette considération des aspects purement techniques est d'ailleurs applicable en ce qui concerne les attributions de l'ACM en matière d'évacuation sanitaire qui a fait ces derniers temps l'objet de tant de polémiques. En effet, dans cette affaire le rôle de l'ACM se limite à veiller au respect et au maintien des normes de sécurité et de sûreté en termes d'aviation civile. Et ce, conformément au Code Malgache de l'Aviation Civile. Un technicien de l'aviation civile précise : « conformément au décret 2013-710 sur les réglementations du transport aérien, l'ACM veille à la coordination des activités des exploitants au niveau de la plateforme aéroportuaire, mais n'intervient pas dans l'exercice des fonctions des autres entités régaliennes comme la PAF, le GTA et la douane ».

En ce qui concerne plus particulièrement les évacuations sanitaires, l'ACM procède à la vérification de l'aéronef, ses documents, son état de navigabilité et son aptitude au vol ainsi que les licences et la qualification du pilote. En plus de cela, l'ACM vérifie l'adéquation des matériels médicaux disponibles dans l'avion qui sert à l'évacuation sanitaire. Et ce, en tenant compte des éventuelles conditions exigées pour le transport du malade comme l'oxygène et la civière. Une fois ces conditions techniques remplies, l'avion est autorisé à voler et ce sont les autorités aux frontières à qui, les documents sont envoyés, qui décident sur le cas des passagers des vols EVASAN.