Madagascar: J Love - Concert unique à Sabotsy Namehana

J Love, l'artiste congolais, est à Madagascar pour un concert unique qu'il va donner à Sabotsy Namehana ce lundi de Pâques aux côtés de plusieurs artistes locaux.

Chanteur originaire du Congo, J Love s'est fait connaître du public malgache grâce à son duo avec Black Nadia, intitulé « L'amour n'a pas de couleur ». Aussitôt sorti, le clip et la chanson ont de suite plu au grand public, et très vite, le duo est sollicité partout. Un duo pour un titre, mais chacun des deux artistes a continué son chemin vers les sommets des hits parades. Et c'est donc avec ses propres chansons que J Love a séduit le public malgache.

Actuellement à Madagascar, le chanteur congolais se produira dans la Capitale, mais sans Black Nadia. Cette dernière étant programmée un peu partout dans la ville, J Love tient à souligner qu'il ne donnera qu'un seul et unique concert. Et cela se produira ce lundi de Pâques à Sabotsy Namehana. Si l'artiste y est invité en tant que tête d'affiche, d'autres artistes malgaches le rejoindront pour animer toute la journée de spectacle. Car les portes s'ouvriront à 9h et accueilleront les premiers invités. On y retrouvera Toyah, Jess Flavi One, Kougar, Arnaah, Tsiliva, Princia, Maitre Rufin, Mijah avec comme animateur Pasitera de Malok'Ila.