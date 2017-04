Madagascar: Laisser s'installer les règles de démocratie

C'est une véritable lame de fond qui est en train de déferler sur le monde politique malgache et change totalement la donne au niveau de la perception de l'éthique et de la déontologie des dirigeants. Les péripéties de l'affaire Claudine Razaimamonjy ont réveillé la conscience des citoyens qui veulent voir respecter les règles démocratiques. Il s'agit du début d'un combat que tous doivent mener pour l'instauration d'une véritable démocratie.

LAISSER S'INSTAURER LES REGLES DE LA DEMOCRATIE

Les prises de position et les réactions se multiplient au fur et à mesure de l'évolution de « l'affaire ». Les personnalités politiques de l'opposition s'enhardissent et condamnent. Les membres de la société civile ne sont pas en reste. Ce fut le cas d'une plateforme d'associations syndicales et du KMF/CNOE. Le soutien de la communauté internationale vient encourager ce sursaut démocratique qui donne l'espoir d'un véritable changement. Le régime, pour le moment, semble sonné et ne veut pas réagir. Est-ce une sorte de repli prudent avant une réaction plus franche ? Dans le contexte actuel, il n'a pas d'alternative et doit se conformer aux règles qui ont été mises en place. Les directives venant contrecarrer le déroulement normal des procédures seront tout de suite dénoncées par les lanceurs d'alerte.

Dorénavant, il sera difficile de stopper les investigations menées par les enquêteurs des organismes de lutte contre la corruption. Ils seront épaulés au besoin par la presse qui a toujours voulu jouer son rôle, en interpellant et en dénonçant. Elle est maintenant un rouage essentiel dans l'instauration d'une véritable démocratie. Ces dernières années ne virent qu'une succession de faux semblants et de conduites hypocrites de la part des dirigeants. Aujourd'hui, ils sont au pied du mur et ils doivent laisser les règles de la démocratie régir le monde politique local. C'est à ce prix qu'ils pourront sauver ce qui peut l'être.