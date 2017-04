Ile Maurice: Salim Muthy - «Le gouvernement de Ramgoolam ou l'alliance Lepep, c'est la même chose»

Entre mer et montagne, Port-Louis est pris dans les vagues du changement. Cascade de projets. Le bâtiment ayant… Plus »

Aucune différence entre le nouveau et l'ancien gouvernement. C'est ce qu'a affirmé Salim Muthy, lors d'un point de presse du Front commun national au centre social Marie-Reine-de-la-Paix, ce vendredi 14 mars. Une dizaine d'associations y étaient, notamment le Regrupman travayer sosyal (RTS) ou le Front commun syndicat travayer transport (FCSTT). «Pendant neuf ans, nous avons subi le gouvernement de Navin Ramgoolam. La même chose se répète avec l'alliance Lepep, qui est au pouvoir depuis deux ans et demi», a-t-il martelé.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.