Ile Maurice: Triple meurtre au Canada - «Je ne suis pas le tueur», dit le Mauricien Shakti Ramsurrun

Entre mer et montagne, Port-Louis est pris dans les vagues du changement. Cascade de projets. Le bâtiment ayant… Plus »

Toujours selon le journal en ligne, lors de la diffusion de ces photos, Shakti Ramsurrun a fondu en larmes dans le box des accusés. Son homme de loi, Me Richard Dubé est intervenu et a demandé au juge de suspendre la cour afin de permettre à son client de se calmer et de retrouver ses esprits.

«Je ne suis pas le tueur», «Monsieur, je suis Shakti. Je veux juste dire, je ne sais rien. Quand je suis revenu, je les ai vus comme ça. Je sais que c'est difficile de le croire. Je vais prouver que je suis innocent. Je dois aller trouver la vérité. Croyez-moi, monsieur. Je vais revenir. J'aime cette famille», «Je les ai touchés puisque je les aime. J'ai mis quelques couvertures et j'ai pleuré. Ne croyez pas que c'est moi, encore une fois», «Croyez-moi les gars. Allons trouver la vérité. Je sais que tout le monde va croire que c'est moi. Mais non, je n'ai rien fait. C'est la raison pourquoi je m'en vais. Désolé monsieur»... Ce sont là les messages qui pouvaient être lus sur des différents tableaux retrouvés dans l'une des pièces à l'étage de la maison.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.