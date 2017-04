Ile Maurice: Parc automobile - 509 719 véhicules sur nos routes à mars

Entre mer et montagne, Port-Louis est pris dans les vagues du changement. Cascade de projets. Le bâtiment ayant… Plus »

Pour ce qui est des vans, un total de 230 véhicules neufs et d'occasion ont été enregistrés entre janvier et mars 2017. Un préposé de la NTA a expliqué à «l'express», vendredi 14 avril, que tous les «contract vans» doivent obligatoirement arborer l'autocollant indiquant la nature de leurs activités, indépendamment du nombre de sièges de chaque véhicule.

Les dernières statistiques de la National Transport Authority (NTA) indiquent que le parc automobile local est passé de 507 676 véhicules en 2016 à 509 719 entre janvier et mars 2017. La marque la plus prisée des automobilistes demeure Nissan, qui caracole en tête du classement avec un total de 419 véhicules neufs enregistrés pour la période de janvier à mars 2017, suivie de Toyota (396), KIA (278), Hyundai (214), BMW (166), Mitsubishi (153), Renault (146) et Mercedes (125), entre autres.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.