Ile Maurice: Bagages perdus - il réclame Rs 1,5 million à Emirates Airlines

Rs 1 594 290. C'est le montant des dommages que réclame Ahmad Farook Mohamudally conjointement à Emirates Airlines et à Mauritius Union Assurance Company Ltd. Cela, après avoir perdu ses bagages lors d'un voyage pour Singapour, où il aurait perdu un appareil électronique «important pour sa carrière professionnelle». Il a déposé sa plainte, par le biais de ses hommes de loi, Mes Said Toorbuth et Said Baichoo, avoué, cette semaine. L'affaire sera appelée le 18 mai en Cour suprême où les défendeurs devront signifier leur position.

Dans sa plainte, le Portlouisien indique qu'il voyageait pour affaires le 9 mai 2016 en transitant par Dubaï. À son arrivée à Singapour, il n'a pas retrouvé ses bagages, dont l'un contenait l'appareil électronique. «Cet appareil coûte 46, 424 SGD (Rs 1 175 552,35). La valeur a été confirmée par la Customs Division de l'aéroport de Plaisance et la Mauritius Revenue Authority», précise-t-il.

En ce qui concerne la plainte contre Mauritius Union, Ahmad Farook Mohamudally souligne qu'il avait souscrit à une police d'assurance de la compagnie pour son appareil électronique, qui était assurée à 41 000 SGD (Rs 1 038 205,38). Le plaignant affirme qu'il avait signalé à Emirates Airlines que ses bagages ont été égarés. «Mais la compagnie n'a pas retrouvé mes affaires et elle ne m'a pas dédommagé non plus pour mes pertes.»