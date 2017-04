Madagascar: Les huissiers toujours mal vus par la société

Quand on parle d'huissier, la plupart des gens, notamment les simples citoyens qui n'ont pas assez de connaissances sur ce métier, ne voient que des choses négatives. Ils pensent tout d'un coup à une personne qui n'a en tête que d'exproprier quelqu'un sans pitié ni considération de l'humanitaire. Ces préjugés rendent délicat ce métier et exposent les huissiers à plusieurs risques. « J'ai vu un confrère fauché par une dame qui a tenté de résister à l'application d'une décision de la Justice », témoigne Me Baholy Harivony Anna Sylvie, tenant cabinet dans le quartier de Tanambao-67Ha-Sud.

Elle a rappelé le cas d'un huissier qui s'est fait tabasser lors de l'expulsion de la population d'un village à Analavory, dans la région Itasy. Le pire est, selon le témoignage de cet auxiliaire de Justice (qualification donnée aux huissiers), de voir des huissiers recevoir des menaces de mort via SMS ou par lettre.

Malgré tout, Me Baholy Harinony affirme que cela ne l'empêche de continuer à exercer son métier. D'ailleurs, elle souligne qu'aucun des genres de problème cités plus haut ne lui est arrivé. Pourquoi ? Pour elle, ces différents risques ne doivent pas constituer un obstacle car « cela dépend du caractère de chaque huissier. Les gens réagissent négativement car vous vous êtes comportés mal devant eux. Par contre, ils comprennent si vous les respectez, même les délinquants». En effet, elle affirme que « pour réussir dans ce métier, la première règle est le respect de la loyauté.

A cela s'ajoute le courage et la persévérance. « Mais, le plus important est la loyauté qui permet d'avoir et entretenir la confiance des clients étant donné que le métier de huissier est semi-libéral. Les huissiers ne sont pas des salariés. Ne pas abuser les gens comme quoi faire n'importe quoi, inventer n'importe quel acte pour soutirer de l'argent à quelqu'un », conclut-elle.