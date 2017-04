Madagascar: Lundi de Pâques - Spectacles aux quatre coins de Tanà

Tif à Tif sera à Andohatapenaka. Trois jours de répit. Outre l'aspect purement spirituel pour les chrétiens, le long week-end pascal est une occasion pour les familles de se retrouver et de sortir. Pour le lundi de Pâques, la masse populaire est habituée à assister à des concerts. L'ambiance y est « mafana », puisque ce sont les artistes les plus cotés qui animent ces spectacles.

Ouverture des portes dès 9h pour la plupart, on y trouve de tout, des boissons, des gargotiers, histoire de s'assurer qu'on peut y passer toute la journée, même sans son panier pique-nique. Et un peu partout, on retrouve à peu près les mêmes têtes d'affiche : Dadi Love, Jean Aimé, Tence Mena, Elodie, Mijah, MaritioraFreedom et Jess Flavi One au KianjamaitsoAntanimenakelyAnosizato pour un « Fetybe », Black Nadia, Mijah, Arnaah, Big MJ et Odyai au Club Nautique Ivato pour un « Tsinjaka Be ». Du côté du Maki Andohatapenaka, place à Barinjaka, Khélène, BigMj, Arnaah, Tif à Tif, Mijah et Jess Flavi One. « Baombabe » au Coliseum avec Wawa, Barinjaka, Black Nadia, Big MJ, Khélène, Shyn, MartioraFreedom et AjahReo. Un « Face à face » avec Dadi Love, Arnaah, et MartioraFreedom en guest au « kianja » Bevalala. Et une ambiance « ça va be » au stade annexe Mahamasina avec Dadi Love, Black Nadia, BigMj et Princia. Enfin, au stade Alarobia, on retrouvera Dadi Love, Tence Mena, Lyanah, Princia, Jess Flavi One et Mijah.