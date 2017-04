Madagascar: MPPSPF - Appui au relèvement d'Antalaha et d'Andapa

Andapa et Antalaha furent détruites à 85% par Enawo, ce qui a rendu la population vulnérable et démunie. Onitiana Realy la ministre de la Population de la Protection sociale et de la Promotion de la Femme y conduit actuellement une mission de relèvement post-Enawo pour renforcer la résilience de la population et accélérer le « retour à la normale » de son quotidien.

Les priorités de cette mission axée sur des actions concrètes seront d'une part, rétablir les services sociaux de base et d'autre part, appuyer les populations dans les activités génératrices de revenus, garantes de leur subsistance et de la stabilité socio-économique. Les aides d'urgence post- Enawo ont été assurées par le gouvernement et toutes les parties prenantes dès le lendemain du passage du cyclone. Cette mission de relèvement découle de l'engagement du gouvernement à accompagner à long terme les populations vulnérables des zones touchées par le cyclone. Pour l'instant, deux communes d'Antalaha et d'Andapa ont été visitées, à savoir Ampahana et Anandava.

HIMO. 2 000 personnes se verront confiées de travaux de Haute intensité de main-d'œuvre (HIMO) à Ambanifao et Ampahana. En échange de 5 000 Ariary pour cinq heures par jour et ce pendant cinq jours, ils prendront en charge l'assainissement des localités concernées. Pour ce faire, ils procèderont au curage des canalisations et du réseau pluvial. Tout en les incitant à prendre part activement à la reconstruction de leur « hometown », ces 25 000 Ariary permettront entre autres aux autochtones de vivre un week-end pascal dans un peu plus de joie, malgré leur vulnérabilité.

Education. Les enfants font partie des couches les plus vulnérables de la société. Il importe donc de faire des actions en leur faveur. L'éducation de base étant essentielle à la productivité future des enfants, le MPPSPF et l'UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) ont offerts des kits scolaires à 160 enfants de la commune de Tanandava.

AGR. Pour rétablir au plus vite les moyens de subsistance des populations locales, le MPPSPF a fourni des aides sous formes de matériels dédiés aux Activités génératrices de Rev evenus (AGR). Il s'agit de quatre machines à coudre d'une valeur de deux millions d'Ariary, ainsi que divers ustensiles dont des marmites dans le cadre de l'ouverture d'une gargote par les associations des femmes d'Ambaniafao. Après Enawo, la vie continue... Le MPPSPF accompagne les localités pour qu'elle soit même meilleure.