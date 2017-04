Madagascar: Handball / Sommet national cadets et juniors - L'ASS dans deux finales masculines !

Ce jour, ils affronteront la formation de Toliara du Groupe Siteny. Un adversaire de taille qui a éliminé l'ASCAF en demi-finale (31-23). Cette finale cent pour cent Toliara promet des étincelles ce jour. Chez les cadets, la finale verra la confrontation entre l'équipe de l'ASS et celle de l'ASRB. L'ASS a disposé la formation du Tam par 29 à 24 alors que l'ASRB a défait logiquement l'ASCIM par 24 à 19. Dans les hostilités féminines, les handballeuses d'Ihorombe dictent aussi leur loi. Les cadettes de l'ASE, tenantes du titre sont qualifiées pour la finale. En cadette, on retrouvera donc la finale cent pour cent Ihorombe : HBCI- ASE.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.