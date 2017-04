Afrique: Coupe de la CAF - Une équipe commando pour la CNaPS Sport

Le match retour des 16es de finale de la Coupe de la Confédération entre les Angolais du Recreativo do Libolo et la CNaPS Sport aura lieu ce samedi à 17h, heures malgaches. Le rendez-vous de la dernière chance pour l'équipe malgache bien obligée d'aller au four pour ramener une victoire synonyme de qualification ou à défaut un score de parité de 2 à 2.

Tout reste possible. C'est la seule phrase de l'entraîneur Tipe Randriambololona avant le départ de l'équipe de mercredi via Johannesbourg. Un Tipe nullement inquiet car de son avis, les Angolais sont prenables et qu'il manquait juste un peu de chance pour ses protégés qui ont dominé les débats sans avoir réussi à marquer que l'unique but d'égalisation vers la fin de cette partie à oublier.

Plusieurs absents. Car maintenant que tout se joue sur un seul match, il va falloir pour les caissiers retrousser les manches même avec une équipe marquée par plusieurs absents notamment les deux hommes de la charnière centrale Tahiana et Feno mais également Ronald sur le flanc droit.

Comme Armando et Fanja sont également restés à la maison, la CNaPS Sport doit se contenter de qu'elle a. C'est-à-dire une formation en 4-2-3-1 avec Toby, Lanto, Pierralit, ou Jean Ba, Olivier pour la ligne défensive. Viennent ensuite les deux sentinelles avec Mika et Ando. Devant les deux hommes se trouve Rija dans un rôle de meneur avec à sa droite Njiva et à sa gauche Bourahim. En attaque, Tipe aura à choisir entre Niasexe et Francis.

En clair une équipe férue aux compétitions de haut niveau dans l'unique but de ramener une victoire et se qualifier pour les huitièmes. Une équipe commando que Tipe exhorte à se surpasser car en jouant à fond, il n'y a pas de raison à ce que les Malgaches rentrent bredouille. Et comme l'Angola nous a vaincu jusqu'ici à l'instar du Stade Olympique de l'Emyrne de Claude Ramiandrasoa en 2002 face au Petro Atlético, on se prend à rêver. Et on croise les doigts.