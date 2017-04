Madagascar: Judo / Championnats d'Afrique - Tarimy et Rija remportent l'or du kata

Une médaille d'or et une en argent ont été remportées par les judokas malgaches en kata, hier, au Palais des Sports de Mahamasina.

Début timide pour les judokas malgaches aux 38es Championnats d'Afrique seniors et kata au Palais des Sports de Mahamasina. Comme attendu les pays du Maghreb ont raflé les 7 médailles sur les 10 en jeu lors de la première journée de compétition d'hier. Dans les combats individuels, le clan malgache rentre bredouille si en kata les hôtes ont frappé fort.

Domination. Les judokas malgaches ont dominé le podium de la compétition de kata. Tarimy Rabemasoandro et Rija ont remporté la médaille d'or au Nage-No-Kata en s'imposant en finale devant leur compatriote Ony Rasamimanana et Zo Ranaivoson. Ces derniers qui s'emparent de la médaille d'argent. Le duo sud-africain complète le podium. La compétition en kata a sauvé alors l'honneur du clan malgache. Deux autres médailles seront encore en jeu en kata où les hôtes sont considérés comme les grands favoris. La cérémonie d'ouverture d'hier a vu la présence du président de la Fédération Internationale de judo, Marius Vizer, du président de l'Union africaine de Judo, Habib Sissoko, du président de l'Association des Comités Nationaux Olympiques Africains (ACNOA), Palenfo Lassana et du ministre auprès de la présidence chargé des Projets Présidentiels de l'Aménagement du Territoire et de l'Equipement, Narson Rafidimanana.

Razzia magrébine. Chez les moins de 48 kg, Tatiana Andrianaivoravelona a battu l'Angolaise Andreza Antonio. Elle a été éliminée par la Tunisienne Olfa Saoudi en demi-finale, cette dernière qui a remporté la médaille d'argent. En finale de bronze, Tatiana a perdu face à Aziza du Maroc. Dans la catégorie des moins de 52 kg, Mirana Rakotovao a plié bagage dès le premier tour face à la Sénégalaise, Ndeye Camara. En moins de 57 kg, Narindra Rakotovao et Fanja Rabehariniaina n'ont pas fait le poids devant leurs adversaires. Daniella Nomenjanahary en moins de 63 kg a raté de peu la médaille de bronze en s'inclinant face à Kayla Cameron de l'Afrique du Sud. Au premier tour, elle s'est offerte de la Malienne Aissata Traore avant de perdre la demi-finale devant la Camerounaise, Bibiene Fopa.

En open dames, Elisabeth Nomenjanahary a été éliminée par la Sénégalaise, Monica Sagna. Dans les combats masculins, chez les moins de 60kg, les deux Malgaches Nazir Bin Abdou et Nady Jonarison ont perdu respectivement face au Marocain, Yassine Moudatir et le Mauricien Pascal Laurent au second tour. Dans la catégorie des moins de 66 kg, Kevin Andriamanoelina s'est imposé contre le Mauricien, Christopher Carron au premier tour avant de subir la loi de l'Algérien Houd Zourdani qui a été sacré champion d'Afrique. Les combattants du Maghreb ont encore justifié qu'ils sont les maîtres de la discipline. Les deux judokas Royal Rakotoarivony et Mathieu Ramarolahy engagés en moins de 73 kg exemptés du premier tour n'ont pas tenu tête aux géants Egyptiens. Douze autres médailles d'or seront encore à disputer ce jour et demain.

Les titres

48 kg : Cesar Taciana (Guinée Bissau).

- 52 kg : Moussa Meriem (Algérie).

57 kg : Khelifi Ghofran (Tunisie).

- 63 kg : Soufia Belattan (Maroc)

Open : Atangana Mballa (Cameroun).

Hommes

- 60 kg : Fraj Dhouch (Tunisie).

- 66 kg : Houd Zourdani (Algérie).

- 73 kg : Mohamed Mohyedin (Egypte).

- Open : Nadjib Temmar ( Algérie).

Programme

Samedi

Dames - 70 kg, - 78 kg, + 78 kg et Hommes - 81 kg, - 90 kg, - 100 kg et + 100 kg

Katame-No-Kata

9h 00 : Eliminatoires

16 h 00 : Finales

Dimanche

Compétition par équipes

12 h 00 : Eliminatoires et repêchage

Kime-no-Kata

16 h 30 : Finales