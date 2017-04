Madagascar: Usine Militaire - L'expertise industrielle féminine mise en avant

Pas moins de 150 femmes venues d'Antananarivo ont foulé le sol de Moramanga, hier, pour une célébration de la journée de la Femme, quelques semaines après le 8 mars qui, on s'en rappelle, était quelque peu perturbée par le passage du cyclone Enawo.

Cette forte délégation féminine était celle du Ministère de la Défense nationale (MDN), pour une visite de l'Usine Militaire qui compte parmi ses structures une association de femmes particulièrement actives, l'ASVUM (Asa Sosialin'ny Vehivavy ao amin'ny Usine Militaire). A l'occasion de la journée internationale de la Femme en 2012, 2013 et 2015, cette association a toujours été sacrée lauréate des concours des meilleures associations de femmes dans la région Mangoro.Cette année, elle fait dans l'originalité en recevant une forte délégation féminine du MDN. Ainsi, quatre mois après la visite sur place du Président de la République à la tête d'une délégation plutôt masculine, cette fois-ci, ce sont les femmes issues de l'ensemble des Directions Générales, des Directions du Ministère de tutelle et des organismes rattachés tels que le CENHOSOA, l'ONMAC (Office National Malagasy des Anciens Combattants),la DSNGR (Direction du Service National et de la Gestion des Réserves)et bien d'autres,composés de plus de 150 femmes, dirigées par l'épouse du ministre Rasolofoniriana Béni Xavier, qui ont eu l'occasion de visiter le site stratégique qu'est l'Usine Militaire.

Celle-ci, située à Sahafitahana Moramanga compte parmi son équipe opérationnelle, des femmes qui travaillent comme ingénieures, techniciennes supérieures, mais également des sages-femmes, infirmières et des ouvrières spécialisées. Raison pour laquelle à l'occasion de la JMF, les femmes du MDN font le déplacement vers la capitale du Mangoro pour témoigner, d'une part, de leur satisfaction quant à la prestation de ces employées d'une occupation professionnelle particulière, et d'autre part, leur apporter les soutiens moraux et matériels dont elles ont justement besoin en cette période.

La visite d'hier était alors l'occasion de comprendre le travail d'une vingtaine de femmes travaillant à l'Usine militaire et l'expertise qu'elles apportent à ce site unique en son genre. Il s'agissait par ailleurs d'échanger des points de vue entre les femmes évoluant dans des bureaux de la capitale et les femmes du milieu industriel des zones plus éloignées comme Sahafitahana Moramanga. Échanges et partages fort instructifs car ont permis de mettre en avant le savoir-faire féminin dans un milieu majoritairement masculin. Compétences dont ces dames peuvent être fières !

Dimension environnementale. L'occasion était par ailleurs saisie pour accomplir un devoir de citoyen en contribuant aux activités environnementales. Quelque 1500 jeunes plants de diverses variétés ont été mis en terre au site du barrage de retenue d'eau de l'Usine militaire qui sert de source d'énergie électrique indépendante et renouvelable avec une centrale hydroélectrique. Elle est d'un grand secours pour les activités impératives de l'Usine militaire. Cette action des femmes du MDN et de l'ASVUM est résolument anticipative dans la mesure où elle s'inscrit dans une perspective de prévention. Faut-il rappeler que beaucoup d'organisations se sont ruées il y a quelque temps, vers Andekaleka pour procéder au reboisement quand la capitale a souffert, en début d'année, des délestages répétitifs à cause de l'insuffisance d'eau et le déficit de précipitations, empêchant la centrale d'Andekalekade fonctionner normalement et produire la quantité d'électricité nécessaire.

A travers cette initiative, sans attendre que l'eau ne tarisse, l'Usine militaire n'a eu de cesse de préserver ses patrimoines environnementaux en anticipant et enintégrant la dimension environnementale et le capital naturel dans la planification de sa rentabilisation. Cette campagne de reboisement, comme chaque année, n'a fait que consolider et renforcer les résiliences contre les risques par rapport aux catastrophes climatiques. Il est à noter que le vaste espace vert de l'Usine militaire est également victime de son succès. Fertile et sécurisé, ce site suscite les convoitises et le phénomène d'occupation illégale constituant un surplus d'activités pour l'Usine dans la mesure où il lui faut encore lutter contre les trafics et exploitations irrationnelles des ressources naturelles s'y trouvant.