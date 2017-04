Madagascar: Carburant - Pas de hausse des prix durant les fêtes

Une hausse qui n'était en fait qu'un rattrapage, puisque entre janvier et février, les autorités avaient opté pour un blocage des prix, malgré une tendance haussière des paramètres. En tout cas, le prochain mouvement des prix aura lieu à la fin du mois. Normalement, ce sera encore le statu quo si l'on tient compte de la situation actuelle de l'ariary qui continue à se stabiliser. Quant aux cours du brut, l'on a constaté ces derniers temps, une légère baisse. En somme si la tendance actuelle de ces deux paramètres se maintient, on pourra même assister à une baisse des prix à la pompe en début mai. Croisons les doigts.

Que les automobilistes se rassurent en ce moment de départ pour les vacances de Pâques. Il n'y aura pas de hausse des prix à la pompe du carburant durant les fêtes. Tout simplement parce que depuis l'application de la vérité des prix, le mouvement à la hausse ou à la baisse des prix s'effectue à chaque début de mois. On rappelle, d'ailleurs que le 1er avril dernier, les prix ont augmenté de 40 ariary par litre pour le super carburant et de 30 ariary par litre pour le gas-oil. En fait, cette hausse n'avait pas suivi les paramètres d'évolution des prix que sont les cours du dollar et les prix du pétrole sur le marché international. On rappelle en effet qu'en fin mars alors que l'ariary affichait une certaine appréciation par rapport au dollar et que les prix du brut ont continué à baisser, les prix à la pompe ont augmenté à Madagascar.

