Madagascar: Affaire Claudine Razaimamonjy - Vers la saisie de l'hôtel A&C et la saisine d'Interpol

L' « évasion organisée » de Claudine Razaimamonjy risque de coûter cher au pays.

« Favoritisme dans l'attribution de marchés publics ; détournement de deniers publics ; blanchiment de capitaux ». Ce sont les chefs d'inculpation de Claudine Razaiamamonjy qui risque également d'être poursuivie - dans les deux sens du terme - pour évasion. Et pour cause, il est peu probable qu'elle revienne au pays pour être placée en détention préventive à Antanimora.

A son mandat de dépôt décerné par la Chaîne Pénale Anti-Corruption, pourrait alors s'ajouter un mandat d'arrêt international délivré par la justice malgache. Le Procureur général près la Cour d'Appel a d'ailleurs fait remarquer que deux procédures sont possibles : Primo, une commission rogatoire internationale. Et deuxio, une demande d'extradition. Dans l'un comme dans l'autre cas, il faudrait que la propriétaire de l'hôtel A&C soit localisée dans le temps et dans l'espace. Encore faut-il qu'il y ait un accord en matière d'extradition et d'entraide judiciaire entre Madagascar et l'Etat où la milliardaire aurait trouvé refuge.

190 pays. En tout cas, les autorités malgaches peuvent recourir à Interpol qui délivrera alors des documents contenant des éléments d'identification et des éléments juridiques sur la fugitive et qui seront diffusés à travers les 190 pays membres. Pour ne citer que Maurice, Turquie... Bref, les pays où elle serait susceptible de s'exiler « judiciairement ». Le rôle d'Interpol est effectivement de faciliter l'identification, la localisation et l'arrestation des individus recherchés sur la base de n'importe quel contrôle à des fins d'extradition.

Il s'agit de faciliter le travail des polices nationales, y compris la Police de l'Air et des Frontières malgaches qui ne peut plus dire aujourd'hui qu'elle n'était pas au courant des deux Interdictions de Sortie du Territoire (IST) prises à l'encontre de Claudine Razaimamonjy dont l'arrestation et le placement sous mandat de dépôt ont été pourtant fortement médiatisés. La PAF ne s'expose plus à une « non assistance à personne en danger » car l'état de santé de l'intéressée lui a permis de sortir, comme elle était entrée, de la clinique Fortis Darné de Floréal à Maurice.

Contumace. Si aucune des trois procédures (demande d'extradition, commission rogatoire internationale, Interpol) n'est enclenchée ou n'abouti, la fugitive sera jugée par contumace. Compte tenu (au propre comme au figuré) de l'importance des deniers publics présumés détournés, la Justice pourrait ordonner le gel de ses comptes bancaires et la saisie de ses biens. Entre autres et non des moindres, l'hôtel A&C qui est estimé à plusieurs milliards d'ariary, surtout après son extension dans le cadre du XVIe Sommet de la Francophonie qui s'est tenu au CCI Ivato. Pas loin du joyau hôtelier de Claudine Razaimamonjy et de l'aéroport où elle se serait évadée si elle ne revient pas au pays pour se présenter à Antanimora. Au risque de compromettre le dossier Madagascar aux Réunions de Printemps prévues du 17 au 23 avril à Washington et de faire perdre au pays davantage de ... crédit.