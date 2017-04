Algérie: Bouira - L'habitat rural se taille la part de lion dans le programme de logement

Logement AADL: 1730 unités en cours de réalisation et 6170 autres non lancés à ce jour

Pour ce qui est du logement socio-promotionnel (LSP), Bouira a bénéficié de 4 379 logements dont 3300 unités sont achevées et 876 autres en cours de réalisation alors que 159 sont à l'arrêt et 44 autres unités ne sont pas lancés à ce jour, a détaillé M. Yahiaoui dans son rapport présenté lors de la même rencontre, faisant savoir que 390 unités seront réceptionnées d'ici à la fin de l'année en cours. S'agissant du logement promotionnel aidé (LPA), il connaîtra bientôt la réception de quelque 800 unités à travers toute la wilaya. Par ailleurs, des travaux sont en cours pour la construction de 1036 autres unités, a ajouté le directeur de logement.

Avec l'attribution de ce quota, la wilaya aura apaisé la tension sur ce type de logement notamment au niveau du chef lieu de la wilaya et les grandes villes à l'image notamment de Sour El-Ghouzlane, M'Chedallah, Lakhdaria et Ain Bessam, où plusieurs actions de protestations avaient eu lieu ces derniers mois.

Grâce au programme de l'habitat rural, financé à hauteur de plus de 50 % par l'Etat, que les habitants de plusieurs villages et localités montagneuses enclavées ont pu construire leurs propres maisons et rester dans leurs villages pour reprendre leurs activités et projets agricoles, a encore souligné le directeur de logement.

Ces 48 944 unités, un total de 43 461 unités a déjà été achevé, alors que 4623 autres unités sont en cours de réalisation et 860 autres ne sont pas encore lancés, a détaillé le directeur de logement lors de son intervention, précisant que l'objectif tracé pour cette année 2017 est de lancer les 860 unités non lancées ainsi que de réceptionner quelques 4000 logements ruraux.

