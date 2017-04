Algérie: Plus de 13 millions d'Algériens surfent chaque jour sur internet

Alger — Plus de 13 millions d'Algériens surfent chaque jour sur internet, selon une enquête sur l'internet et les réseaux sociaux en Algérie effectuée durant le mois de février 2017 par la société spécialisée IMMAR Research & onsultancy.

Au total, 13,10 millions d'Algériens âgés de 15 ans et plus surfent chaque jour sur internet, soit 46% de cette frange de la population, et environ 10,82 millions d'Algériens de cette catégorie d'âge fréquentent quotidiennement les réseaux sociaux, soit 38% de la population, selon l'enquête réalisée entre le 2 février et le 1er mars sur un échantillon de 3.000 individus représentant une population de plus de 28,44 millions d'hommes et de femmes âgés de 15 ans et plus, résidant dans les milieux urbain et rural et répartis sur tout le territoire national.

Au niveau régional, cette pratique est assez homogène, souligne IMMAR qui relève une prééminence de la région Est (49%), suivie du Centre (46%) et des régions Ouest et Sud (44% chacune).

IMMAR qualifie, en outre, internet de "média des jeunes" tant le critère d'âge est déterminant des comportements vis-à-vis de ce nouveau média, notant que 77% des 15-24 ans, 55% des 25-34 ans, 32% des 35-44 ans, 21% des 45-54 ans et 17% des 55 ans et plus surfent chaque jour sur Internet. Selon l'enquête, 50% des urbains accèdent quotidiennement à internet contre seulement 29% des ruraux.

Facebook le plus fréquenté en Algérie avec plus de 9,7 millions de visites par jour

Quatre sites internet, 3 internationaux et 1 algérien, tiennent le haut du classement des sites visités chaque jour en Algérie, souligne IMMAR, qui relève que Facebook est le réseau social le plus fréquenté avec plus de 9,7 millions d'Algériens de 15 ans et plus qui visitent quotidiennement ce site.

Ils sont plus de 3,7 millions d'Algériens de 15 ans et plus à aller chaque jour sur Youtube, plus de 500.000 sur Google et Instagram et plus de 300.000 sur le site algérien Ouedkniss, spécialisé dans la vente sur internet.

S'agissant de l'utilisation quotidienne d'internet, les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Linkedin) se taillent la part du lion en termes de fréquentation en Algérie avec 82% du nombre d'utilisateurs, suivis par ceux qui effectuent des recherches (24% d'utilisateurs).

La fréquentation des sites de divertissement (jeux, musique, radio, films, vidéos, télévision, Youtube...) représente 21% des utilisateurs d'internet, alors que ceux qui communiquent par vidéoconférence comme Skype, Viber et WhatsApp représentent 11%.

9% des Internautes effectuent, quant à eux, des recherches pour des besoins professionnels, 7% lisent la presse quotidienne en ligne, 4% consultent leurs messageries et envoient des e-mails, 4% téléchargent des films, musiques et jeux, 2% suivent et téléchargent des cours en ligne et 2% téléchargent des logiciels.

Concernant la fréquentation journalière moyenne des réseaux sociaux selon le sexe et l'âge notamment, IMMAR affirme que les réseaux sociaux ont définitivement intégré le quotidien des Algériens.

Chaque jour, 38% des Algériens de 15 ans et plus vont sur les réseaux sociaux, selon l'enquête, qui relève, néanmoins, que la fréquentation de ce nouveau média est loin d'être homogène au sein des différentes catégories de la société algérienne.

Les réseaux sociaux attirent chaque jour 49% des hommes et seulement 28% des femmes et 41% des urbains et seulement 24% des ruraux, précise la même source.

"Le clivage générationnel marque de façon encore plus profonde la relation des Algériens avec ce nouveau média: 71% des 15-24 ans, 46% des 25-34 ans, 22% des 35-44 ans et seulement 12% des 45-54 ans ou 8% des 55 ans et plus pratiquent chaque jour le rituel des réseaux sociaux", note-t-on.

77% des internautes se connectent via smartphones

L'enquête d'IMMAR estime, par ailleurs, que 77% des internautes se connectent à Internet via leur smartphone contre 18% depuis leur lap-top, 9% de leur PC de bureau et 5% par la tablette, alors que la Smart TV (télévision connectée) et la console de jeux représentent moins d'1% des connexions.

Il est enregistré aussi que 82% des internautes se connectent depuis leur maison, 16% depuis leur lieu de travail, 2% au Wifi public gratuit, 2% au cybercafé et 14% d'autres endroits (voisins, parents, amis ).

Pour accéder au Web, 49% des internautes utilisent l'ADSL (Haut débit filaire), 41% la 3G mobile, 11% la 4G LTE, 4% la 4G mobile et 2% la 2G.

IMMAR note, par ailleurs, que plus de 13,3 millions d'Algériens de 15 ans et plus possèdent un smartphone, soit 47% de la population de cette catégorie d'âge dont 50% sont des femmes et 44% d'hommes.

Il précise que les plus jeunes sont, de loin, les mieux équipés, ajoutant que 69% des15-24 ans et 60% des 25-34 ans ont déclaré posséder un smartphone, alors qu'ils ne sont que 38% des 35-44 ans, 26% des 45-54 ans et seulement 16% des 55 ans et plus.

"Ces disparités se traduisent dans quasiment les mêmes proportions sur le plan de l'accès à internet et la fréquentation des réseaux sociaux", explique cette source, qui estime que 48% des 15 ans et plus possèdent un smartphone dans la région Centre, 51% à l'Est et 43% à l'Ouest et dans le Sud.

Le smartphone connaît une pénétration de 50% chez les populations urbaines âgées de 15 ans et plus et seulement 33% chez les ruraux de la même classe d'âge, ajoute IMMA.