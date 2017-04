Ile Maurice: Bérenger - «Présidente pensé li otorisé fer leson a loposition alor ki linn fané partou»

Entre mer et montagne, Port-Louis est pris dans les vagues du changement. Cascade de projets. Le bâtiment ayant… Plus »

«Kouma li vini li pled koupab. Li retire li avek l'affaire Sobrinho. Li donn nou réson ki linn faner 'all the way'» Et de poursuivre que «la présidente pense qu'elle a le droit de faire la leçon à la presse et à l'opposition alors qu'elle a, elle-même, fauté sur toute la ligne». Paul Bérenger a indiqué que d'ici mardi «le MMM se penchera sur la décision s'il ira de l'avant ou pas avec la pétition réclamant la démission d'Ameenah Gurib-Fakim».

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.