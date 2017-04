Ile Maurice: Super Cash Back Gold - GFA Insurance réclame Rs 30 millions à la défunte BAI

Entre mer et montagne, Port-Louis est pris dans les vagues du changement. Cascade de projets. Le bâtiment ayant… Plus »

À la suite d'un ordre émis par la cour des faillites, les plaignants ont été autorisés à déposer la présente plainte qui implique aussi l'État, la FSC et la Financial Intelligence Unit comme codéfendeurs. Le plaignant a retenu les services de Mes Geereesha Ramsarran-Kandhai, avocate, et Ally Rojubally, avoué.

Le président de GFA explique qu'a la suite d'un communiqué émanant de la Financial Services Commission (FSC), Yacoob Ramtoola a été nommé administrateur spécial de la BAI à compter du 26 août 2015. Il indique que les défendeurs ont agi de mauvaise foi en ignorant sa mise en demeure pour le remboursement de la somme de Rs 25 millions et le versement des dommages de Rs 5 millions.

Mohammad Ruhumutally, président de GFA Insurance, et la compagnie GFA réclament Rs 30 millions à la défunte British American Insurance (BAI), à l'administrateur spécial Yacoob Ramtoola et au National Property Fund. Cette réclamation concerne la somme investie, soit Rs 25 millions, dans la police d'assurance Super Cash Back Gold (SCBG), ainsi que des dommages évalués à Rs 5 millions.

