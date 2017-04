Algérie: On connait l'adjoint et le préparateur physique des Fennecs

Le choix a été porté cette semaine sur Lucas Alcaraz pour coacher les Fennecs d'Algérie. L'entraîneur espagnol a été officiellement nommé par la Fédération algérienne pour prendre en main la sélection algérienne pendant les deux prochaines années.

Désormais, on connait aussi l'entraîneur adjoint et le préparateur physique des Verts. Il s'agit respectivement de Jesus Canadas et Miguel Angel Campos, également de nationalité espagnole.

«Le nouveau sélectionneur national M. Lucas Alcaraz, et en accord avec le président de la Fédération algérienne de football, viendra avec deux collaborateurs espagnols : un adjoint et un préparateur physique. L'adjoint est Jesus Canadas et le préparateur physique est Miguel Angel Campos », a annoncé la FAF sur son site internet.