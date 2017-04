Algérie: Coupe CAF - Le MC Alger à son destin en main

Le MC Alger accueille les Young Africans de Tanzanie ce samedi avec l'objectif de se qualifier pour la phase de poules de la Coupe CAF. Battu à l'aller à Dar Es Salaam face aux Tanzaniens (1-0), le Mouloudia Club d'Alger aura à cœur de renverser la vapeur cet après-midi au stade du 5-juillet devant un large public algérois qui sera certainement une source de motivation pour les coéquipier du capitaine Abderrahmane Hachoud.

Quand bien même le MCA risque d'être handicapé par l'absence de certains éléments clés, pour cause de blessures, le Mouloudia pourra bien compter sur Mohamed Seguer. L'attaquant sera l'une des forces de frappe des Vert et Rouge face au FC Young Africans. Le joueur veut se montrer décisif comme cela a été le cas contre Bechem United.

« Tout le monde est hyper concentré. On sait ce qu'on doit faire ce samedi pour que cette rencontre tourne en notre faveur, a confié Mohamed Seguer au micro de nos confrères du Buteur. C'est vrai que lors du match aller, on n'aurait jamais dû perdre cette rencontre tellement nous avons eu des occasions nettes de scorer. Logique que le staff technique s'inquiète car un but aurait permis à notre équipe d'aborder sereinement la deuxième manche. On est bien décidé à faire la différence tout en restant vigilants pour ne pas prendre un but fatal. Il faut qu'on se montre à la hauteur pour répondre aux attentes de nos supporters. »

Le « Doyen », auteur de deux victoires chez lui depuis le début de son aventure dans cette Coupe CAF, aura à cœur de se qualifier pour la phase de poules, qui constitue l'un des objectifs du club de la capitale cette saison. Et Mohamed Seguer semble avoir les clés pour décrocher la qualification.

« Premièrement, on doit rester lucides et ne pas confondre vitesse et précipitation. On ne doit pas chercher à tout prix à marquer dès le début au risque de se découvrir et prendre un but assassin. Nous avons une chance inouïe de nous qualifier à la phase de poules. A nous de saisir cette opportunité afin qu'on puisse poursuivre l'aventure africaine. Une victoire aura des répercussions positives sur la suite de notre parcours, que ce soit en coupe d'Algérie ou bien en championnat. »