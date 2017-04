Angola: Huambo - L'archevêque appelle à l'unité des familles pendant la célébration de la Pâques

«Le chrétien ne peut pas avoir un cœur de haine et vengeance, mais plutôt un cœur propre pour être un bon homme, qui aime et pardonne tout le monde (... )», a rappelé le prélat.

« Familles, réconciliez-vous pour l'amour du Christ, afin que les parents, frères et sœurs et les enfants puissent s'aimer et vivre en relation étroite», a recommandé l'archevêque de Huambo.

Dans son homélie du Vendredi saint, célébré à la cathédrale de Huambo, Mgr José de Queiroz Alves a exhorté les chrétiens à avoir un fort et grand cœur comme celui de Christ, pour que la paix et l'harmonie règnent au sein des familles.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.