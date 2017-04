Congo-Kinshasa: Divorce à la défense

À tout prendre, Kinshasa ne peut compter pour seuls alliés que ses voisins de l'Est, particulièrement le Rwanda et l'Ouganda. Mais, pour combien de temps encore ? Difficile à dire.

Qu'on le veuille ou non, l'abandon de la RDC par la Belgique sera lourde de conséquences. Et, ce n'est pas de sitôt que Kinshasa se relèvera de cette claque.

On sait que le gouvernement belge n'a pas été tendre envers le pouvoir en place après la nomination, le vendredi 7 avril 2017, de Bruno Tshibala au poste de Premier ministre. La Belgique n'est pas allée par le dos de la cuillère pour dénoncer, sans détours, une nomination qui s'écarte des dispositions convenues dans le cadre de l'Accord du 31 décembre 2016. La suspension de son assistance militaire est le premier pas dans une série d'actions qui visent in fine à isoler Kinshasa. Sans doute, d'autres pays de l'Union européenne ne tarderont pas à abonder dans le même sens.

